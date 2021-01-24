3 أشياء يجب الحذر منها قبل تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بدأت وزارة الصحة اليوم الأحد، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، من مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، حيث تكون الأولوية للطواقم الطبية.

وتزامنت حملة وزارة الصحة مع بدء دول العالم حملاتها لتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، وسط تأكيدات بأن التطعيم لأول مرة أمر ضروري لتحقيق مناعة القطيع، ومن أجل استدامة ذلك سيحتاج المواطنين التطعيم بانتظام.

ووفقًا لموقع eatthis"" فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وضعت بعض التحذيرات والتعليمات حول تلقي جرعتي لقاح كورونا.

تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معًا

نصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بعدم الحصول على لقاح COVID-19 ولقاح الأنفلونزا في نفس الوقت، موضحًا أنه يجب إعطاء لقاحات كورونا بمفردها خلال 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على أي لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

وأرجع المركز ذلك التحذير إلى وجود معلومات حول سلامة وفعالية الحصول على لقاحات أخرى في نفس الوقت مع لقاح كورونا، ومع توفر المزيد من المعلومات، قد تتغير هذه التوصية.

تأخير تلقي الجرعة الثانية من اللقاح

حذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) المواطنين من تأجيل تلقى الجرعات في موعدها المقرر، والذى سيؤثر على فاعلية اللقاحات من التحصين ضد الفيروس، مقررة أن الفترة الزمنية بين الجرعتين تكون 6 أسابيع.

وحذر الدكتور أنتوني فوسي، أكبر خبراء الأمراض المعدية الأمريكى، من خطورة تأجيل إعطاء الجرعات الثانية في الولايات المتحدة الامريكية على غرار المملكة المتحدة، مؤكدا أن التجارب السريرية أشارت إلى أن الوقت الأمثل للانتظار لمدة 28 يومًا للحصول على لقاح موديرنا والانتظار 21 يومًا لتناول لقاح فايزر الامريكى.

لا يزال المركز غير متأكد تمامًا من المدة التي ستستغرقها المناعة من العدوى أو اللقاح، حيث أوضح أن اللقاح سيساعد في الحماية من خلال خلق استجابة من الجسم المضاد (الجهاز المناعي) دون الاضطرار إلى الإصابة بالمرض.

وأشار المركز إلى أن كل من المناعة الطبيعية والحصانة التي ينتجها اللقاح هي أجزاء مهمة من مرض كورونا الذي يحاول الخبراء معرفة المزيد عنه.

ولفت المركز أيضًا إلى أن الدلائل الحالية تشير إلى أن الإصابة بالفيروس مرة أخرى أمر غير شائع في 90 يومًا بعد الإصابة الأولى بالفيروس المسبب لكورونا، فيقول: "لن نعرف إلى متى تستمر المناعة بعد التطعيم حتى يكون لدينا المزيد من البيانات حول مدى نجاح لقاحات كورونا في ظروف العالم الحقيقي".

خلط اللقاحات

وحذرت مراكز السيطرة، من خلط ومطابقة اللقاحات من شركتى موديرنا وفايزر، خاصة بعد أن حدثت ارشادتها حول مدى تأخر إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد الإصرار على عدم السماح بالتأخير في الحقن، مؤكدة على ضرورة إعطاء اللقاحين المعتمدين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، أحدهما من قبل شركة فايزر والآخر بواسطة موديرنا، كل ثلاثة أسابيع وأربعة أسابيع على التوالي.