النساء أكثر عرضة للإصابة.. البدانة قد تسبب العمى

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من الوزن الزائد، ولذلك حذرت دراسة حديثة من أن البدانة قد تزيد من عدد حالات الإصابة باضطراب دماغي نادر يمكن أن يسبب الصداع المزمن وفقدان البصر.

وحللت الدراسة التي أجراها باحثون في ويلز على 1765 مريض يعاني من حالات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، الذي يحدث عندما يرتفع الضغط في السائل المحيط بالدماغ، ويمكن أن يسبب صداعًا مزمنًا ودرجات متفاوتة من مشاكل الرؤية.

ويتضمن العلاج الشائع لهذه الحالة برنامجًا لفقدان الوزن، وتعتبر النساء في سن الإنجاب الأكثر عرضة للإصابة.

النساء أكثر عرضة للاصابة

وقال الباحثون إن الدراسة الجديدة التي نظرت إلى 35 مليون مريض في ويلز على مدى 15 عامًا، حددت 1765 حالة من حالات ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب، وكان 85% من المرضى من النساء.

ومن بين النساء اللواتي حددتهن الدراسة كان هناك 180 حالة كان لدى المريضة فيها مؤشر كتلة جسم مرتفع، مقارنة بـ 13 حالة فقط حيث كان لدى النساء مؤشر كتلة جسم مثالي.

ووجد الفريق أيضًا أنه بالنسبة للنساء فقط، يبدو أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا في تحديد خطر الإصابة، فالنساء في المجموعة التي لديها أقل مزايا اجتماعية واقتصادية كان لديهن خطر الإصابة بالاضطراب أعلى 1.5 مرة، مقارنة بالنساء في المجموعة التي تتمتع بأكبر قدر من المزايا، حتى بعد تعديل الباحثين لمؤشر كتلة الجسم، بحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني.