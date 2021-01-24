صيحة الـLayers من وحي مدوّنة الموضة آسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 10:41 صباحاً - تسود اليوم صيحة الطبقات والتي تتيح لنا ارتداء عدة قطع مرة واحدة دون أن تبدو إطلالتنا غريبة أو صاخبة. هذه الصيحة تعطينا إطلالة بوهيمية ولكنها مميزة وجميلة وهي لا تشمل فقط الملابس بل المجوهرات والأكسسوارات. وتعتبر آسيا من أبرز مدونات الموضة اللواتي برعن باتباعها، قهي لا تنفك تفاجئنا بأزياء متعددة الطبقات من قمصان وبلوزات وتنانير وسراويل مطاطة.



كيف تنسّق المدوّنة آسيا هذه الصيحة؟

آسيا ترتدي الكنزة وتحتها القميص



تعتمد آسيا القميص الأبيض تحت فستان جلدي من دون أكمام ويشبه طابع الـ biker vest وقد برعت بتنسيقه مع حذاء رياضي الطراز.

آسيا



تحب آسيا ارتداء الكنزة المزودة بياقة عالية مع القميص الفستان المزود بحزام وقد وضعت على رأسها الوشاح. كما تهوى تنسيق الأطواق المتفاوتة الطول والمصنوعة من الخرز مع هذا اللوك.

آسيا ترتدي الجيليه مع القميص والسروال الجلدي

كما تنسق آسيا القميص الإستوائي المطبّع فوق بلوزة قطنية وتدع طرفه يتدلّى من فوق السّروال الواسع. فلا تتخلى عن حلي الخرز الملوّنة وترتدي أكثر من واحد في العنق في آن واحد.

آسيا ترتدي الفستان مع القميص



وتحرص آسيا على اختيار الخرز الملوّن وتنسيقه مع اطلالاتها وذلك في سعي منها لتوجيه رسالة الى الشابات بأن الأناقة لا ترتبط برصد ميزانية ضخمة، بل بالذوق والسلاسة في تنسيق القطع.

آسيا ترتدي القميص والبلوزة معاً



تعيد آىسيا تدوير أزيائها فنراها في الصورة تعيد ارتداء سروال جلدي تمتلكه في خزانتها منذ خمس سنوات، ولا تزال ترتديه حتى اليوم، وقد نسقته هذه المرة مع سترة من دون أكمام وقميص تحتها وانتعلت الحذاء المدرسي الذي يرافقنا من ذكريات الطفولة من ماركة converse.



إليك بعض الإطلالات التي اخترناها لك لتواكبي هذه الصيحة من دون عناء.



تماشياً مع اتجاهات هذا الموسم أطلقت بعض الدور أزياء تحتوي على طبقات لتواكبي الموضة من دون عناء التفكير في تنسيق القميص مع السترة أو مع التوب فجاء هذا المعطف من Y PROJECT مع بلوزة تحته.

المعطف من Y PROJECT





ويمكنك ارتداء السترة-الفستان من ماركة MONSE التي تأتي مع طبقات لتوحي وكأن هناك قميصاً تحتها، ويمكنك انتعال أحذية رياضية أنيقة من GOLDEN GOOSE.

golden goose leather sneakers





كما أطلقت ماركة LOW CLASSIC طقماً ذكوري الطابع مصنوعاً من القماش الصلب ويتسم بالتصميم الواسع الرجالي، ويمكنك انتعال جزمة قصيرة بكعب عريض تشبه حذاء الكاوبوي لإضفاء مزيد من التميز على الإطلالة.

LOW CLASSIC





ولا تنسي الاستعانة بسلاسل متعددة الطول في العنق قد تكون مصنوعة من الخرز أو من الذهب وتسود موضة الخرز الأزرق والتصاميم التي تجسد القمر والنجوم والقلوب.