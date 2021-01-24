كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 10:41 صباحاً - أعلنت بانتون «Pantone»، وهي الشركة التي تتنبأ سنوياً بالألوان التي ستكون رائجة، عن أن اللون الأصفر هو لون العام 2021.

فستان سهرة باللون الأصفر وتصميم بسيط من روكساندا Roksanda

ولأن موسم الربيع والصيف يتميز بالسهرات والمناسبات، قدم العديد من المصممين العالميين مجموعات مميزة من فساتين السهرة باللون الأصفر، التي ستضفي الحيوية والإشراقة على إطلالة المرأة وجمالها.

رأينا فساتين السهرة باللون الأصفر بتصميمات خلابة تراوحت بين القصيرة والميدي والطويلة بتصميماتها المحتشمة والمفعمة بالرقي؛ أما في ما يخص خاماتها، فقد تناثرت كالفراشات على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية.

«الخليج 365» رصدت لكِ أروع تصميمات فساتين السهرة باللون الأصفر موضة سهرات ربيع وصيف 2021 ووضعتها بين يديكِ؛ لتكوني أوّل من يطّلع عليها.

فساتين سهرة باللون الأصفر موضة سهرات ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة طويلة باللون الأصفر بتنانير شفافة موضة ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة باللون الأصفر مع تنورة شفافة من إيلي صعب Elie Saab وجمباتيستا فالي Giambattista Valli



لمحبات فساتين السهرة الطويلة، اختاري لربيع وصيف 2021 تلك باللون الأصفر، لون العام، ذات التنانير الشفافة المفعمة بالشباب. وقد أعجبنا فستان طويل باللون الأصفر بتنورة مستوحاة من تصميم الكروشيه ضمن عرض إيلي صعب «Elie Saab» وأسلوب «A Line» مع حزام طويل يحدد الخصر من القماش نفسه.

نسِّقي هذه الإطلالة مع أقراط طويلة باللون الذهبي من دون أن ترتدي معها أي قلادة لعدم المبالغة.

كذلك، قدمت دار جمباتيستا فالي «Giambattista Valli» فستان سهرة طويل باللون الأصفر الباهت بتنورة شفافة من الشيفون الراقي. وهو يتميز بالكشاكش التي ستناسب الصبايا صغيرات السن، مع عقدة باللون الأسود.

من الأفضل أن تعتمدي إكسسوارات باللون الأسود وتسريحة شعر مرتفعة مع هذه الإطلالة، ونقترح عليك تسريحة ذيل الحصان الشبابية.

فساتين سهرة محتشمة باللون الأصفر موضة ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة محتشمة باللون الأصفر من فالنتينو Valentino وإيلي صعب Elie Saab



لم تعد موضة الأزياء المحتشمة أو الموديست حكراً على المحجبات؛ إذ أضحت مطلوبة من قبل مختلف النساء في العالم.

ولربيع وصيف 2021، جاءت تصميمات فساتين السهرة المحتشمة باللون الأصفر لتواكب موضة الموسم، حيث رصدناها ضمن عرض فالنتينو «Valentino» من خلال فستان محتشم بطبعات الورود الكبيرة والبارزة العصرية. وكذلك ضمن عرض إيلي صعب «Elie Saab» من خلال فستان مميز بأكمام كلوب بشكل الجرس وقصة «A Line» مفعمة بالأنوثة. اعتمديه إذا كنتِ من ذوات الأرداف الممتلئة وتودين عدم إبرازها.

فساتين سهرة قصيرة باللون الأصفر موضة ربيع وصيف 2021

فساتين سهرة قصيرة باللون الأصفر من جمباتيستا فالي Giambattista Valli



قدمت دار جمباتيستا فالي «Giambattista Valli» فساتين السهرة القصيرة باللون الأصفر بدرجتين مختلفتين. لفتنا فستان قصير ناعم باللون الأصفر الباهت، يتميز بالقليل من الكشاكش على الأطراف، وهو مناسب لذوات القامة النحيفة والممشوقة.

نسِّقيه مع صندل وكلاتش باللون الأصفر، ولا تنسي الإكسسوارات التي يمكن أن تكون باللون الفضي.

كما قدمت الدار ذاتها فستاناً قصيراً باللون الأصفر الغامق، يتميز بتصميم لافت مفعم بالأنوثة الراقية من خلال الكشاكش والتفاصيل البارزة على قسمه الأعلي.

اختاري معه إكسسوارات باللون الأسود وأقراط بارزة مع تسريحة شعر مرتفعة.