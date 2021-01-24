أبرز موديلات حقائب موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 10:41 صباحاً - قدم المصمّمون حقائب متوسطة الحجم، يمكن حملها باليد أو بمسكاتها الطويلة. إنها حقائب جميلة ومميزة، مزيّنة بالطبعات أو بالشكّ، ما يجعلها قطعة فنية جميلة.

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أهمية سعر القطع الفاخرة

Chanel



أول الأشياء التي يجب أن تقومي بها هو تحديد السعر. فحتى جامعي حقيبة بيركين Birkin يعرفون أن وضع الميزانية أمر لا بد منه، ومن المهم دائمًا أن تفكري جيدًا في مقدار ما تنفقينه على الحقيبة بشكل مريح. هناك أمر قد ترغبين في وضعه في الاعتبار، هو أن حقيبتك الفاخرة الأولى هي استثمار - وليس بمعنى أنها ستزيد بالضرورة في قيمتها النقدية بمرور الوقت (على الرغم من أنها ستزيد قيمتها العاطفية!). أنت لا تنفقين المال لمجرد نزوة، ولكنك ستحصلين على قطعة مدى الحياة، أو على الأقل لعدد من السنوات.





نمط الحياة والأسلوب الشخصي

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BALLY







بمجرّد أن تقرّري أي مبلغ ستخصصينه لشراء هذه القطعة، من المفيد التفكير في الطريقة التي تمضين بها أيامك. متى ترين نفسك تستخدمين حقيبتك الفاخرة الجديدة؟ هل تقضين الكثير من الوقت في المكتب؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما نوع الحقائب التي تريدين أن تأخذيها معك كلّ يوم، حقيبة منظّمة، أم حقيبة كبيرة؟ هل تمضين معظم العام في السفر والتجوّل في مدن جديدة، في مشاهدة مناظر طبيعية غير مألوفة؟ في هذه الحالة، قد تكون الحقيبة المتوسّطة الحجم هي الخيار الأنسب، نظرًا لتنوع الموديلات المتوفرة. أو هل أنت من النوع الذي لديه الكثير من الضروريات، وبالتالي يحتاج إلى حقيبة كبيرة؟ هل ترتدين ملابس محايدة كثيراً وتريدين لوناً مميزاً، أم تفضلين إبقاء الحقيبة بسيطة، ربما يكون لونها بيج أو أسود؟

هذه كلها أسئلة قد ترغبين في طرحها على نفسك من أجل اكتساب فكرة عامة عن شكل وحجم ولون الحقيبة التي تناسب أسلوب حياتك.



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دوام عمر الحقيبة

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GIUSEPPE ZANOTTI







هناك عامل مهم آخر يجب التفكير فيه وهو كيف سيدوم عمر الحقيبة بمرور الوقت. أولاً وقبل كل شيء، تذكّري أنّ اتجاهات الموضة يجب ألا تحدّد عملية الشراء لديك. أي إذا كنت تشعرين بشدّة أنه يجب أن تقتني حقيبة معيّنة، عليك أن تبحثي عنها بكل الوسائل. ولكن تذكري أنّ الإتجاهات والصيحات تشبه الريح التي تأتي وتذهب، ولن يبقى سوى ذوقك الشخصي. لذا ابحثي عن حقيبة تكمّل تلك السمات في شخصيتك، والتي ستكون قادرة على التكيّف معها بمرور الوقت.

العناية بالحقائب

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MOSCHINO







نظراً لكونك تستخدمين حقيبتك المميزة بشكل دائم، نوصيك بالتفكير بجدية في العناية بالحقائب. قد يبدو هذا السؤال أقلّ أهمّية من غيره، ولكن تأكّدي من أنه من العملي للغاية أن تسألي نفسك كيف ستعتمدين الحقيبة مع مرور الأيام. غالباً ما تتطلب العناية بحقيبتك علاجات وكريمات وإصلاحات معيّنة بعد فترات من التآكل قد تضيف ضغطًا غير ضروري إلى حياتك. قد تظهر الجلود الأخف أيضًا متسخة بسهولة أكبر.



نصائح لإتقان طلّة حقيبة اللايدي

- يجب ألا تكون الحقائب من نفس لون الزيّ، بل من لونٍ يتكامل معه.

- إذا كنت صغيرة الحجم، عليك بالحقائب الصغيرة أو المتوسّطة الحجم، والعكس صحيح.

- في حال كانت أزياؤك منقشة، اعتمدي معها الحقيبة ذات اللون المحايد والعكس صحيح، ففي حال كانت أزياؤك محايدة وخالية من النقشات، ننصحك بأن تعتمدي معها تصاميم منقشة ومزخرفة.

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