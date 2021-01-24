أسبوع باريس للأزياء الراقية يبدأ غداً وإليكِ جدول العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 يناير 2021 10:41 صباحاً - تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستقبال أسبوع الموضة للأزياء الراقية يوم غد الاثنين 25 يناير، على أن تستمر فعالياته لمدّة أربعة أيام، أي لغاية يوم الخميس 28 من الشهر نفسه.

وعلى الرغم من أن أسبوع الموضة هذا العام سيكون مختلفاً، بسبب جائحة كورونا وما فرضته من قيود والتزام بالإجراءات الوقائية، لا زالت رغبة المصمّمين وعزيمتهم على تقديم مجموعات الهوت كوتور لربيع وصيف 2021 شديدتين، حيث أن مجموعاتهم لهذا الموسم ستُعرض على المنصّة الرقمية وستكون متاحة أمام الجميع لمتابعتها عبر الانترنت.

إلى ذلك، كشف اتحاد الأزياء الراقية والموضة عن جدول العروض التي سيتضمّنها أسبوع باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2021.

إليكِ تفاصيل الجدول حسب توقيت المملكة العربية السعودية.



• الاثنين 25 يناير/ كانون الثاني

- 12:00: SCHIAPARELLI

- 13:00 : ULYANA SERGEENKO

- 14:00 : IRIS VAN HERPEN

- 15:00: Georges Hobeika

- 16:30 : Christian Dior

- 19:00: Azzaro Couture

- 20:30: Julie De Libran

- 21:30: Giambattista Valli

- 21:30: S.R Studio La. Ca



• الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني

- 12:00 و14:00: CHANEL

- 15:00: Alexis Mabille

- 15:30: Stepane Rolland

- 17:30: Julien Fournié

- 18:30: Alexandre Vauthier

- 20:00 : RVDK Ronald Van Der Kemp

- 21:00: Giorgio Armani

- 22:00: AZ Factory



• الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني

- 12:00 : Maison Margiela

- 13:00: Franck Sorbier

- 15:30: Elie Saab

- 16:30: Fendi Couture

- 18:00: Victor&Rolf

- 19:00: Zuhair Murad

- 20:00: Charles De Vilmorin

- 21:00: Jean-Paul Gaultier





• الخميس 28 يناير/ كانون الثاني

- 12:00 : Aganovich

- 13:00: Yuima Nakazato

- 14:00: Christophe Josse

- 15:00: Aelis

- 16:00: Rahul Mishra

- 17:00: Imane Ayissi

- 18:00: Sterling Ruby