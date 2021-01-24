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الامارات | معظم الإصابات تحدث عندما تُخلع الكمامات.. أطباء يوصون بالصمت في المواصلات العامة

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باريس - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معظم الإصابات تحدث عندما تُخلع الكمامات.. أطباء يوصون بالصمت في المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب ركاب وسائل النقل العام على تجنب التحدث مع بعضهم البعض أو عبر الهاتف لتقليل مخاطر انتشار فيروس .

وقالت الأكاديمية في بيان: «إن الاستخدام الإلزامي للكمامة في وسائل النقل العام، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي، يجب أن يصاحبه إجراء احتياطي بسيط جداً ألا وهو تفادي التحدث وإجراء اتصالات هاتفية».

وقال عضو الأكاديمية باتريك بيرشي على محطة (بي.إف.إم تي في) السبت إنه إذا لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص فقط في عربة مترو أنفاق فلن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا كان لا يفصل بين الشخص والآخر سوى سنتيمترين فقط فمن المنطقي عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف.

وذكر: «إنه ليس الزاماً بل توصية».

وأشارت الأكاديمية إلى أن الكمامات القماشية أو المصنوعة في المنزل فعالة ضد انتشار فيروس كورونا طالما وضعت بشكل صحيح، وأن معظم الإصابات تحدث عندما يخلع الناس الكمامات.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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