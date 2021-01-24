هذه الأطعمة أحذر تخزينها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك العديد من الأطعمة التي لا يجب وضعها وتخزينها في الثلاجة، لأنها يمكن أن تفقد العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، فضلا عن تغير لونها ومذاقها، وتصبح ضارة وتتسبب في حدوث العديد من الآثار الجانبية على صحتنا.

وتالياً أهم الأطعمة التي يجب تجنب وضعها في الثلاجة، وفقا لما جاء في موقع" lovefood"، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

- الطماطم

تفقد حبات الطماطم المحفوظة في الثلاجة قيمتها الغذائية ونكهتها الطازجة لأن درجة برودة الثلاجة تؤدي إلى تلفها وتوقف عملية نضجها، لذا يفضل تركها في مكان جاف في المطبخ.

- العسل

يفضل وضع العسل في مكان بارد وجاف ولا بد من تغطيته بإحكام، حيث يتحول العسل إلى حالة صلبة مع الوقت، أما في حالة وضعه في الثلاجة، فسوف يسرع هذا من تصلبه وصعوبة استخدامه وتناوله.

- الثوم

يتلف الثوم سريعا ويفقد صلابته عند تخزينه في الثلاجة بسبب الرطوبة، كما أنه يصبح أكثر عرضة لنمو البكتريا به "كلوستريديوم البوتولنيوم"، وهي مادة مسرطنة تدخل الجسم عند طهي الطعام، لأنه يحتاج الثوم إلى التهوية، لذا من الأفضل الاحتفاظ بها في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن الضوء.

- المكسرات

في حين أن درجات الحرارة المنخفضة قد تساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في المكسرات، فإن البرودة يمكن أن تضعف من مذاقها وفائدتها، لأن عند تعرضها للرطوبة تفسد قرمشتها وتصبح لينة لا تصلح للتناول.

- البطاطس

تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى أن نشا البطاطس تتحول إلى سكر، وعند قليها تتحد هذه السكريات مع الحمض الأميني الأسبراجين الموجود بها، وينتج عنه "مادة الأكريلاميد" الضارة، ما قد يساهم إلى تغير لونها ومذاقها، لذا ينصح بإبعاد البطاطس عن الثلاجة ووضعها غير مغسولة، في درجة حرارة الغرفة المظلمة بعيدا عن ضوء الشمس.

- البطاطا

من الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة مثل البطاطس، لأن وضع البطاطا الحلوة في الثلاجة يؤدي إلى تغيير التركيب الكيميائي لها، وبالتالي إتلاف قوامها ونكهتها. لذا يجب تخزين البطاطا في خزانة خاصة لحفظ المنتجات الغذائية أو كيس بلاستيكي، في غرفة مظلمة وجيدة التهوية.

- الخبز

إذا كنت تريد أن تأكل الخبز في غضون أيام قليلة، تجنب وضعه في الثلاجة، لأن درجات الحرارة الباردة تساعد على أن يصبح الخبز غير صالح للتناول وكأنه قديم، لأن كمية كبيرة من النشا تتحول إلى سكر وبالتالي يتسبب في السمنة.

- الأفوكادو

تحتاج ثمرة الأفوكادو إلى النضج بعيدًا عن الثلاجة في درجة حرارة الغرفة، للحفاظ على طعمها لمدة طويلة، كما أن درجات الحرارة المنخفضة تبطئ من عملية نضجها.

- المانجو

مثل الأفوكادو، يجب تخزين المانجو في درجة حرارة الغرفة، لأن البرودة تبطئ من عملية النضوج، لذا ينصح بتجنب وضعها في الثلاجة.

- الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الخضروات التي تتأقلم أكثر مع الجو الدافئ، لذا فإن حفظه في الثلاجة، سيؤدي إلى تعفنه وسيذبل ويصبح رخوا.

- الموز

يحتاج الموز إلى درجة حرارة الغرفة لأن وضعه في الثلاجة سيساعد على سرعة نضوجه وظهور اللون البني عليه من الخارج.