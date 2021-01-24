للحفاظ على أناقتك في البرد.. 5 طرق مختلفة للف الشال الشتوي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأ الطقس يزداد برودة وازداد معه الإقبال على شراء الشال الشتوي الذي لا تستغنى عنه أي فتاة أو سيدة، ويرتدونه بشكل شبه يومي في تلك الأيام، حيث يعشقن ألوانه المختلفة التي تتنوع ما بين الكاروهات أو السادة ويعتبر قطعة أساسية في دولابهن.

لذلك نقدم لكن أكثر من طريقة للف الشال للاستفادة منه قدر المستطاع والظهور بمظهر جيد وشبابي يزيد من أناقتك ويجعلك لا تملين من ارتدائه حتى لو وصل الأمر للحروج به يوميًا

فهناك طرق تزيد من جماله وتغير من شكله فيصبح جذابًا ملائم لكل استايل تختارينه، ونلاحظ أشكال الشال كالآتي:

​على كتف واحد

في اتجاه واحد على أحد الكتفين يثبت الشال بدبوس في الملابس على الكتف ليغطي الجهة من أمام والخلف ولزيادة تثبيته وإحكام حركته يمكن إدخال أطرافه في الحزام إن وجد.

داخل الحزام

هنا لا بد ان نستخدم الحزام بشكل أساسي، حيث يلف الشال حول الأكتاف وتنزل أطرافه من أمام على الصدر لتدخل وتثبت في الحزام من الداخل وكأنه بلوزة.

ملفوف

على كتف واحد يثبت الجزء العريض من الشال لتكون أطرافه على الكتف الآخر من الأمام والخلف.

داخل الملابس

هنا يمكن استغلال الشال في حال ارتداء بلوزة مفتوحة أو جاكيت خفيف بحيث يلف الشال حول الرقبة ليترك بين فتحة الجاكيت ليكون بديلا للمظهر المختلف إذا ما تم ارتداء بلوزة أساسية سادة تحته.

كوفية

وهنا يطبق الشال على شكل مثلث حتى يمكن لفه وربط أطراف قاعدة المثلث حول الرقبة من الخلف أما رأس المثلث فتثبت على الصدر.

نصائح لشراء شال جديد لتنفيذ تلك الأشكال:

أولاً نختار لونا مناسبا وحياديا ليتناسب مع معظم الملابس مثل البيج أو الرمادي أو الكروهات وهنا يمكن استغلالهم في ارتداء ملابس متنوعة.

اختيار شال ناعم الملمس متوسط السمك وليس ثقيلا وكثيفا، حتى يمكن ارتداءه للتدفئة والتشكيل في لبسه بطرق مختلفة وحديثة.