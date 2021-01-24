تعرف على شروط اختيار الراقصات: بيأخدوا 50 ألف دولار في الشهر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إعلان «مفبرك» و«مجهول المصدر»، لطلب راقصات يتضمن: «يعلن أحد الفنادق الشهيرة في دبي عن حاجته لعدد 3 راقصات شرقية بخبرة وبدون، بمرتبات تبدأ من 60 ألف دولار شهريًا»، الذي يعادل الـ950 ألف جنيه مصري، ما يقارب المليون جنيه مصري.

وعلق طارق عبدالمحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا سابقا، ومدير عدة راقصات أجنبيات على الإعلان الوهمي، خلال حديثه لـ«الوطن»: «أكيد ده مش حقيقي ده نصب مليون في الميه».

وتابع حديثه، بأن أقصى راتب تحصل عليه الراقصة المبتدئة هو 3000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 47 ألف جنيه شهريا.

وعن الشروط والمواصفات الخاصة باختيار الراقصة، يوضح «طارق»، أنه لابد أن توقع عقداً مع أي مكان سياحي، فضلاً عن إجادة الرقص الشرقي، وألا تقل عن السن القانوني 21 عاما.

تفاصيل الإعلان الوهمي لطلب راقصات في دبي

واحتوى الإعلان أيضًا على عدة شروط ومؤهلات للراقصات الثلاث فقط، وهم: حسن المظهر، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وتحدث اللغة العربية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على مؤهلات عليا، مع التأكيد على عدم أهمية الخبرة في مجال الرقص، وعلى أن تعقد اختبارات للمتقدمات بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، ومرفق بريد إلكتروني لإرسال السيرة الذاتية للمتقدمات.

والحقيقة أن ذلك الإعلان غير حقيقي و«مفبرك»، وسبق أن تم تداوله منذ 3 سنوات عبر منصات التواصل الاجتماعي بالصياغة نفسها «مجهولة المصدر»، التي لم يتم نشرها في الصحف المصرية.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان المفبرك للراقصات

وعلى الرغم من أن «الإعلان مفبرك»، إلا أنه حقق تداولا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «هى دي وظيفة أحلامي.. أنا كان نفسي أشتغل رقاصة من زمان»، و«مليون جنيه في الشهر، ده إيه السهولة والجمال ده، أنا اتعلم الرقص مخصوص»، و«بلاها تعليم ومذاكرة وامتحانات طالما الرقص بيجيب فلوس حلوة وكتير»، و«أنت مش عايز راقصين رجالة»، و«كمان الرقص بقى له سيرة ذاتية».