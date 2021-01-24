عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد سيدة أعمال سورية في دبي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية، أثناء تواجدهما في دبي.

وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.

ونشرت أيضًا ريم أبو سمر سيدة الأعمال السورية، صورا ومقاطع فيديو من حفل عيد ميلادها، الذي أقيم في دبي.

عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة

وخلال رحلة الهضبة في دبي، انتشرت له صورة بصحبة فتاة حسناء وهي تحتضنه، ووصفته بأنه أفضل مغنٍ في العالم، وأثارت الصورة الجدل كثيرًا إذ ظن البعض أنهما على علاقة عاطفية.

وبالبحث تبين أن الفتاة تدعى «كارولينا»، تعمل عارضة أزياء، كما أنها بلوجر مهتمة بأخبار الموضة والتجميل ورحلات السفر حول العالم، ومتزوجة ولديها طفلة.

وردت كارولينا زوبروفا، ملكة جمال لاتفيا، على أحد المتابعين الذي علق لها عن وجود علاقة عاطفية بينهما قائلًا: «نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب»، لترد عليه ملكة جمال لاتفيا قائلة: «أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة».

وعقب الصورة المثيرة بأيام، شاركت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصورة جديدة بصحبة الهضبة الفنان عمرو دياب، خلال تواجدهما في دبي، ونشرت مقاطع فيديو وهم يحتفلون بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، برفقة الهضبة.

وروان حسين هي فاشونيستا كويتية، ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت، وتحمل الجنسية الكويتية والأردنية، كما أنها تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

و«روان» هي مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على «إنستجرام».