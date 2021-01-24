طبيبة توضح أسباب ولادة رضيع بأسنان وتحذر من خطورتها: «ممكن يبلعها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

داخل مركز طبي بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، تفاجئ الأطباء بحالة ولادة نادرة، لرضيع مولود بسنتين في فكها السفلي، بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة لأم لم تتجاوز الـ21 ربيعا، بعد فترة حمل استمرت لـ9 أشهر، وسط تساؤلات عن الأسباب وراء تلك الظاهرة النادرة.

طبيب أسنان عن طفل سوهاج: «حالة نادرة.. واللي بيظهر عليه مش أسنان حقيقة»

وبدورها، تحدثت طبيبة الأسنان الدكتورة آية فايز، عن تفاصيل تلك الظاهرة، موضحة أن تلك الظاهرة النادرة عبارة عن ظهور «أشباه أسنان» في فم الرضيع، غير مثبتة وبدون جذور ممتدة في اللثة، مضيفة: «اللي بيظهر عليه مش أسنان حقيقة، وبتظهر سِنِة أو أتنين بالكتير في الفك السفلي بس».

وحذرت طبيبة الأسنان خلال حديثها لـ«هن»، من إهمال التعامل مع ذلك الأمر: «ممكن الطفل يبلعهم بسهولة أثناء الرضاعة، وكمان بيضايق الأم خلال الرضاعة الطبيعية»، لافتة إلى أنه يتم خلع أشبه الأسنان بالتنسيق مع الطبيب المختص.

وعن أسباب تلك الظاهرة النادرة، تؤكد «آية» أنه لا لم يتم التواصل لأسباب محددة وحاسمة وراء تلك الظاهرة، إلا أن تناول الأم الحامل أدوية وعقارير تحتوي على نسب عالية المعادن والفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تكوين أشباه أسنان.

المشرف على عملية الولادة: هذه الحالات تظهر في الإناث أكثر عن الذكور

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود عبدالكريم، أخصائي النساء والتوليد والمشرف على عملية الولادة، أن هذه الحالات تظهر في الإناث أكثر عن الذكور، وترجع إلى عامل وراثي في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أنه نصح والد المولودة بعرضها على طبيب أطفال لأخذ المشورة الطبية الصحيحة، لافتًا إلى أن الطفلة حالتها الصحية جيدة.

وأوضح الطبيب المشرف على عملية الولادة، أن الحالة من الحالات الطبية النادرة الحدوث، لكنها لا توصف بأنها معجزة طبية.