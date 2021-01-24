4 آثار جانبية خطيرة في الأنف لتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني بعض الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول من آثار جانبية مقلقة، ويتم تحديد طبيعة الآثار الجانبية من خلال نوع الستاتينات (الأدوية التي تساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول) التي يتناولها الشخص.

هناك مجموعة من الآثار الجانبية المرتبطة بتناول دواء أتورفاستاتين، وهو نوع شائع من الستاتين. وفقًا لهيئة الصحة البريطانية، قد تظهر أربعة آثار جانبية على أنفك، وفق ما ذكر موقع "٢٤ الاماراتي".

تشمل النزيف والسيلان والانسداد والعطاس، إضافة إلى آثار جانبية أخرى مثل الشعور بالغثيان أو عسر الهضم، والصداع، وآلام في الظهر والمفاصل، والتهاب الحلق، والإمساك والإسهال.

طرق بديلة لخفض الكوليسترول المرتفع

هناك مجموعة من التغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، مثل الالتزام بنظام غذائي صحي للقلب، وتناول دهون أوميجا 3 غير المشبعة والتي تعتبر ضرورية لصحة القلب.

توجد أنواع مختلفة من أوميجا 3 في الكثير من الأطعمة، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمون والماكريل، وفقاً لما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.