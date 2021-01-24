أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم غسل اليدين في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة

عادة خطيرة قد يغفل عنها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة، يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات ومنها كورونا

كيف نحمي أنفسنا؟

غسل اليدين عند شراء أي شئ مثل البقالة، لمدة 20 ثانية.

غسل اليدين قبل الطبخ والأكل.