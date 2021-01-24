تحذير من سلالة كورونا الجديدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عادة ما تشمل أعراض كوفيد ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال جديد أو فقدان حاسة الشم أو التذوق.

ولكن بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد، بات من المهم ألا تتجاهل أعراض فيروس كورونا "الأقل شيوعًا"، وفقا لـ" express" البريطانية.

كشف الخبراء أن أي أعراض مرتبطة بمتغير Covid الجديد تبدو مشابهة جدًا للسلالة الأصلية.

إذا أصبت بمتغير كورونا الجديد، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب البحث عنها هي ارتفاع درجة الحرارة أو سعال جديد أو فقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الأقل شيوعًا للعدوى التي يجب أن تبحث عنها.

بعض الناس قد يصابون بصداع مؤلم أو التهاب في الحلق، في حين أن آخرين قد يصابون ببساطة بالأوجاع والآلام.

تم أيضًا ربط الإسهال أو التهاب الملتحمة غير المبرر بفيروس كورونا.

السلالات الجديدة من Covid-19 تأتي مع نفس الأعراض الأولية، لا يزال يُنصح بالعزل الذاتي وإجراء اختبار إذا كنت تعاني من أي من الأعراض الأولية.

الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها هي السعال الجاف المستمر، والتعب، والتغيرات في حاسة التذوق أو الشم لديك [أو عدم القدرة على التذوق أو الشم على الإطلاق] ، وارتفاع درجة الحرارة.

تضمنت منظمة الصحة العالمية [WHO] أيضًا التهاب الملتحمة، والصداع، والتهاب الحلق، و" COVID toes "[طفح جلدي التهابي يؤثر على أصابع القدم]، والإسهال والأوجاع والآلام كأعراض أقل شيوعًا.

ولكن لمجرد ظهور أي من هذه العلامات التحذيرية، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.

يمكن أن يكون سبب الإسهال هو تناول شيء لا تتفق معه معدتك، أو حتى بعض الحالات الطبية، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي.

يمكن أن يكون سبب التهاب الحلق والصداع هو البرد أو الأنفلونزا.

الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان أي من هذه الأعراض يتطور جنبًا إلى جنب مع واحدة من أهم ثلاث علامات تحذيرية للعدوى.

يجب إجراء اختبار فيروس كورونا إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية الثلاثة.

وتشمل هذه الحمى الشديدة، والسعال الجديد المستمر، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق بشكل مفاجئ.

يجب عليك أيضًا عزل نفسك بعد ظهور الأعراض، وترك منزلك فقط لإجراء اختبار كورونا.