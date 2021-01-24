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الامارات | 5 لمسات تجدّد الأجواء في المنزل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل قضاء الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم، خلال العام الماضي، حظي كثيرون بفرصة إعادة التواصل مع منازلهم، وتحويلها إلى مساحات معيشة أكثر عملية وراحة.

ومع توقعات باستمرار هذا التوجّه في مختلف أنحاء العالم، يشارك خبراء من «انتيريرز» للمفروشات في الإمارات، نصائحهم لعام 2021، التي يمكن تطبيقها في أي منزل، ما يعد بدايةً مميزة للعام الجديد.

للإطلاع على الـ5 لمسات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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