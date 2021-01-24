الامارات | الطريقة الصحيحة لغسل الجاكيت المبطن بالزغب

شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الصحيحة لغسل الجاكيت المبطن بالزغب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الجاكيت المبطن بالزغب من الموديلات المحببة خلال فصل الشتاء، لأنه يمنح المرء شعوراً ممتازاً بالدفء، لكنه يحتاج إلى طريقة خاصة عند غسله للحفاظ على رونقه.

وعن كيفية غسل الجاكيت المبطن بالزغب، أوضحت الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي اختيار برنامج غسيل يحافظ على الملابس، وفي درجة حرارة لا تزيد على 40 مئوية.

ويراعى ألا تقل سعة حلة الغسالة الأوتوماتيكية عن ستة كغم، مع عدم وضع أي ملابس أخرى مع الجاكيت، على أن يتم استعمال مسحوق غسيل مخصص للزغب أو مناسب له.

ومن المفيد وضع حتى أربع كرات تنس نظيفة في الغسالة، إذ تساعد حركتها في الحيلولة دون التصاق الزغب ببعضه.

ومن الضروري أيضاً عصره جيداً، نظراً إلى أن الزغب يزداد وزنه بمعدل الضعف بفعل امتصاص الماء.

ويتم التجفيف في مجفف الملابس، مع إجراء عملية التجفيف بمعدل مرتين لمدة ساعة، كل منهما في درجة حرارة لا تزيد على 100 درجة، ثم ينفض جيداً ليصبح بذلك جاهزاً للارتداء.

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