الامارات | محمد منير يعود متعافياً لتصوير أغنية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يعود متعافياً لتصوير أغنية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الفنان المصري محمد منير، لتصوير كليب جديد لم يستقر على اسمه حتى الآن، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق. ويعدّ هذا أول نشاط فني للنجم المصري بعد وعكة صحية أصابته قبل أسبوعين. من جهة أخرى، أعاد القائمون على أغنية «فينك يا حبيبى» للنجم محمد منير بث الأغنية مرة أخرى على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعدما تم حذفها، من قبل الموقع مرات عدة، بسبب خلاف حول حقوق تسجيلها، حيث تم التصالح بين «صوت الدلتا» والشركة المنتجة للأغنية، أمس، التي هي في الأصل للفنان الراحل بحر أبوجريشة.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف «باب الجمال»، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والـ«سوشيال ميديا».

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