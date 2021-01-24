الامارات | نجل الفنان خالد سامي: مازال سبب الغيبوبة مجهولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان خالد سامي: مازال سبب الغيبوبة مجهولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مرور أيام عدة على وجوده في غرفة العناية المركزة، كشف تركي، ابن الفنان السعودي خالد سامي، عن حالته الصحية، مشيراً إلى أنه أصيب بثلاث جلطات دماغية، لكنها ليست السبب في غيبوته، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب هذه الغيبوبة.

حالة خالد سامي الصحية كان قد كشفها ابنه تركي، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، إذ كتب: «مرت ثمانية أيام ولازال والدي بغيبوبة وسببها مجهول إلى الآن، لكن متفائل خير إن شاء الله». وأضاف: «نتائج الرنين أظهرت وجود ثلاث جلطات (صغيرة) بالدماغ، لكن هي مو سبب الغيبوبة غير الواضحة إلى الآن، دعواتكم تعدي الأزمة على خير ونرجع نشوف والدي بخير»، وتابع: «مازال أملي كبير أني برجع أشوف والدي بخير، وما راح أفقد الأمل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news