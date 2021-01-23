شيرين رضا تعزف البيانو بفستان جريء: «لما بفقد أعصابي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي تعزف على البيانو بشكل ساخر.

وخلال الفيديو، ظهرت شيرين، بفستان تركواز اللون من الحرير، وقصير كشف عن ساقيها، وذو أكتاف واسعة طويلة، وحذاء ذو كعب عالي باللون الأصفر، وشعر انسيابي على ظهرها، واعتمدت وضع الماكياج البسيط الذي أظهر جمال ملامحها.

وعلّقت الفنانة على الفيديو، باللغة الإنجليزية قائلة: «كيف أفقد أعصابي في 5 ثواني».

شيرين رضا تستعيد ذكريات شبابها

ومنذ أيام، نشرت شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة من مرحلة شبابها.

وظهرت خلالها الفنانة، بإطلالة بسيطة، حيث ركزت على ملامح وجهها الشقراء، وشعرها الأصفر، وأرفقت تعليقا، قائلة: «ابتسم رغم كل الظروف».

ونالت الصورة استحسان المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «قمر، طول عمرك جميلة ما تكبري».

آخر أعمال شيرين رضا

حلقة «فرق توقيت» أمام الفنان ماجد الكدواني، وهي الحلقة الرابعة من مسلسل «نمرة اتنين» التي تم عرضها في 19 نوفمبر الماضي، كانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وتضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، من خلال حلقات منفصلة، وسيجري عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

حلقة «فرق توقيت» من سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الحلقة حول الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.