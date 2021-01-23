سبب اختيار جيجي حديد اسم فرعوني لابنتها: «أسباب عائلية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور 4 أشهر من إنجابها، كشفت عارضة الأزياء العالمية ذو الأصول الفلسطينية جيجي حديد، عن اسم طفلتها من مغني الراب العالمي زين مالك للمرة الأولى، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعدّلت «جيجي» السيرة الذاتية الخاصة بها عبر موقع «إنستجرام»، كاتبة: «والدة خاي»، وهو الاسم ذو الأصول الفرعونية، يعني المختارة أو المتوجة.

ولادة جيجي حديد لطفلتها الأولى

ويذكر أن جيجي حديد وضعت ابنتها الأولى في شهر سبتمبر من العام الماضي، إذ كشفت عن ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، واطمأنت جمهورها عن صحتها وصحة مولودتها، دون أن تكشف عن صورة توضح ملامحها.

سبب اختيار جيجي وزوجها لاسم فرعوني

وحتى الفترة الحالية، لم تصرح عارضة الأزياء العالمية عن سبب اختيارها وزوجها للاسم الفرعوني لابنتهما، لكن تمكنت مجلة elle العالمية، من التوصل لسبب الاحتيار من مصادر مقربة من الطرفين.

وكشفت المصادر، أن سبب اختيار الزوجين للاسم الفرعوني يعود لأسباب عائلية عميقة، حيث تدعى جدة جيجي حديد لوالدها، خيرية، وتم اختيار اسم المولودة تكريما لجدة «جيجي»، التي توفيت في عام 2008.

وعشقت «جيجي» جدتها لوالدها، حيث وجهت رسالة العام الماضي، قائلة فيها: «جدتي خيرية ضاهر حديد، رحمها الله، كانت ستفخر بـ جيجي اليوم، فنحن نفتقدها في كل مرة نتنفس فيها».

جلسة تصوير جيجي حديد

وكانت خضعت عارضة الأزياء جيجي حديد، لجلسة تصوير جريئة أثناء فترة الحمل، وتحديدًا كانت وقتها في الأسبوع الـ33، وظهرت بملابس جريئة شفافة كليا، ما جعلها تتصدر محركات البحث حول العالم.

وخلال الجلسة، ظهرت «حديد» مرتدية فستان شفاف من اللون الأخضر الزيتي، وفي صور أخرى ارتدت بنطلون جينز مفتوح، وعليه كروب توب أبيض، ووضعت المكياج الملائم.