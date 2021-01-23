طبيب بيطري تروي تجربة تفتيش بأحد المطاعم: «لقيت خيش وقالولي شاورما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت الدكتورة شرين ذكي، طبيب أول تفتيش وعضو مجلس الإدارة العامة للأطباء البيطريين، قصة أثناء تفتيشها بأحد أشهر المطاعم لطهي الشاورما، وعندما دخلت المخزن وجدت براميل زرقاء غير المخصصة لحفظ الأطعمة ولكن يتم بها حفظ الكيماويات: «دي خطورتها أنها بتتفاعل مع الدهون اللي في الطعام وبتسبب السرطان، ولقيت خيش مسح أرض منقوع جواها قالولي أنها شاورما».

99% من المطاعم تصنع الشاورما بطريقة خاطئة

وأضافت «ذكي»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن 99% من المطاعم تعمل على تصنيع الشاورما عبر اللحوم المجمدة، وأحيانًا تكون طريقة التداول خاطئة، كما وأن طريقة التسوية أحدى مصادر الخطورة: «الشاورما خطيرة لأنها مصدر من مصادر السالمونيلا والتسمم الغذائي وبكتيرية جرثومة المعدة».

وأوضحت، أنه ولطهي الشاورما في المنزل بطريقة جيدة يجب وضع اللحوم أو الفراخ لمدة ساعات في «تتبيلة»، مع وضع اللحوم والدهون في سيخ: «بتكون عبارة عن لحمة ودهون، وبيتم كبسه جيدا».

كما قامت خلال الحلقة بعرض كيفية إعداد الشاورما بطريقة أمنة وجيدة في المنازل والتي تتناسب مع الجميع، بعيدا عن التلوث ببعض المطاعم.