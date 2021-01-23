منظم حفل «بي ستار» يكشف سبب تكريم سلمى الشيمي: «البركة في التريند»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الموديل والبلوجر سلمى الشيمي، حالة من الجدل كالمعتاد، عقب نشر جلسة تصوير لها خلال تكريمها في فعالية «بي ستار»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط عشرات التعليقات المتسائلة عن السبب وراء حصولها على ذلك التكريم.

تكريم سلمى الشيمي في «بي ستار»

وبدوره، أوضح محمد ناصر منظم «بي ستار» خلال حديثه لـ«هُن»، أن سلمى الشيمي كانت من ضمن مجموعة من المكرمين في الحفل الختامي من تلك الفعالية الفنية، الهادفة لاكتشاف مواهب الفتيات في مجال الإذاعة والتمثيل والغناء والموديلينج، والتي فازت به في الحفل مي مختار التي تتمتع بموهبة في الإذاعة والتمثيل، بالإضافة إلى بسمة أبو زيد وبسنت الشربيني.

وتابع «ناصر» حديثه قائلًا: «سلمى الشيمي من أقوى البلوجر حاليًا في مصر، هي ترند وموديل ناجحة، وكمان إطلالاتها وجلسات التصوير بتاعتها بتحقق تفاعل كبير على السوشيال ميديا».

وشهد حفل «بي ستار» حضور العديد من الشخصيات العامة من بينهم: الموسيقار حلمي بكر، والفنان محمد نجاتي و«ساسو» وشحتة كاريكا، ومطرب «أرب إيدل» محمد حسام، وعزام الثائر، اللاعب محمد اليماني، والكابتن كريم كيتا، وعدد من ملكات الجمال في مصر والوطن العربي، فيما تضمنت لجنة التحكيم المخرج أحمد عادل، رئيس المسابقة، والفنانة ناهد السباعي، والفنان عصام كاريكا، وزينا العلمي ملكة جمال الأردن.

سلمى الشيمي بفستان لامع خلال تكريمها

وظهرت «الشيمي» في الحفل بفستان فضي مزين بـ«ترتر» لامع صغير الحجم، والذي تميز بأنه غير منقوش وطويل، وبفتحة جانبية، فضلًا عن أنه مكشوف الصدر، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج سموكي ثقيل، وعدسات لاصقة زرقاء اللون، معلقةً باللغة الإنجليزية على جلسة تصويرها: «ألماظات».

وسبق أن ظهرت الموديل الشابة بالفستان نفسه، خلال جلسة تصوير سابقة منذ عدة أسابيع، أمام أحد المنازل الريفية.