بعد نشر «هن» قصتها.. تفاصيل العثور على الطفلة «بسملة»: العفاريت كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد نشر «هن» قصتها بأيام، عثرت أسرة الطفلة المتغيبة بسملة عبد الوهاب، صاحبة الـ13 عاما عليها بأحد أحياء محافظة الإسكندرية، بعد مرور ما يقرب من شهر على اختفاءها، حسبما كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الطفلة.

تفاصيل العثور على الطفلة «بسملة»

«لاقينا واحدة ست بتتصل بينا من إسكندرية، وبتقولنا إنها عندها في البيت من قبل رأس السنة بكام يوم، مصدقناش نفسنا وسافرنا على هناك، ولاقيناها عندها وحالتها كويسة، والست قالتلنا إن في حد لاقاها بتعيط في الشارع وتايهة وجابهالي البيت لحد ما ندور على أهلها».. حسب شقيق الطفلة خلال حديثه لـ«هُن».

أصوات غريبة داخل المنزل وخوف وهروب

واستطرد الشاب العشريني: «عرفنا من الست أن بسملة حكتلها سبب هروبها من البيت، قالتلنا، بعد ما سيبتا تهدى كام يوم، حاولت أفهم منها اللي حصل، قالتلي إنها كانت بتسمع أصوات غريبة في البيت وعفاريت بتنادي عليها، وكانت بتلاقي الدولاب بتاع أوضتها بيتفتح بليل لوحده، فخافت تقول لحد في البيت، وخرجت يومها فجأة وركبت عربية بتروح محطة رمسيس من على أول شارعنا، وديتها لحد محطة مصر، ومن هناك ركبت قطر إسكندرية وفضلت تعيط عشان عايزة ترجع وخايفة مننا ومش عارفة».

شقيق الطفلة: تعاملنا مع الموقف بهدوء

وتابع شقيق الطفلة بسملة: «هديناها، وفهمناها إن مفيش أصوات في البيت ولا حاجة، وقولنالها لما تسمعي حاجة تعالي أحكيلنا، وصلي ومتخافيش من حاجة».

تفاصيل اختفاء الطفلة بسملة

«االلي هيروح إسكندرية القطر أسرع ولا العربية؟».. كانت آخر ما نطقت به الطفلة قبل اختفائها الغامض من منزل أسرتها بحي المطرية، بالقاهرة، لتترك خلفها عشرات من التساؤلات، وقلق وحزن شديدين على أبويها وأشقائها.

وكان كشف شقيق الطفلة، تفاصيل اختفائها، قائلا: «بسملة اختفت من يوم 23 ديسمبر اللي فات، ومحصلتش أي حاجة غريبة قبل اختفائها، وفي اليوم ده والدي زعق فيها عشان موقف ما، بس كان الموقف عادي جدًا زي ما بيحصل جوا أي بيت، وبعدين صالحها وهزر معاها، ونزل يجيب التحاليل بتاعته من تحت، وهي كانت موجودة فوق عادي، لحد ما والدتي رجعت من عند جدتي وندهت عليها كذا مرة عشان تنزل تفتح الباب مردتش، وقولنا يمكن نزلت تشتري حاجة، ومن وقتها وفصت ملح ودابت، ومنعرفش عنها حاجة».

15 ألف جنيه مكافأة العثور على الطفلة

وبعد عشرات من محاولات البحث اليائسة، كان قرر والد الطفلة رصد مكافآة مالية قدرها 15 ألف جنيه، لمن يعثر على طفلته، «عملنا محضر على طول بعد اختفائها برقم 446 لسنة 2021، ووالدي حط مكافآة بمبلغ 15 ألف جنيه للي يلاقي بسملة أو يوصله لطريقها».