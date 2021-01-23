جديد.. كيكة الكورونا على شكل لقاح: «في حجم الحقنة وبسعر رخيص» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من وقف الكثير من الأعمال وتعطل المصالح والأشغال، بسبب جائحة كورونا المتفشية بالعالم، هُناك من استغل الأمر لإظهار إبداعاته التي تتماشى مع الحدث بشكل مميز ومختلف، كيك لقاح الكورونا، أحدث إبداعات وتقاليع الحلويات، المناسبة للفترة الراهنة التي نمر بها.

«كيك» يشبه حُقنة لقاح العلاج من الكورونا، بحجم صغير، مدوّن عليه «2021 باي باي كورونا»، هكذا جاءت شكل أحدث تصميمات الحلويات.

قد الحقنة ومنزلنها مع نزول اللقاح

أكد الشيف محمد كُريم، صانع الكيك، وصاحب الفكرة، أنه قرر توزيعها بالتزامن مع استلام مصر للقاح الكورونا: «بفكر في الفكرة من 3 أسابيع واختار اطرحها انهاردة في كل مولات القاهرة والقارة الجديدة بالتزامن مع استلام اللقاح».

وتابع «كُريم» خلال حديثه لـ «هُن»: «القطعة قد الحقنة، كيكة شكولاتة ومن برة بعجينة السكر، ومعمولها سن، ومكتوب عليها باباي كورونا 2021 ».

متابعًا: «حجمها 4 سم في العرض، و10 سم طول، وبـ 45 جنيه».

نوع جديد من اللقاحات يصل مصر مع نهاية الأسبوع

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» على الفئات الأولى بالتطعيم، اعتبارًا من غد الأحد.

وأضاف الرئيس خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعًا جديدًا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.