هل بسبب الطقس البارد فقط.. ماذا تكشف برودة الأطراف عن جسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع دخول فصل الشتاء قد يعتقد الكثير منا أن برودة الأطراف "اليدين والقدمين" سببها الطقس البارد، ولكن هذا غير صحيح لأن هذا الأمر قد يكشف عن مشاكل خطيرة.

ونستعرض ماذا تكشف برودة الأطراف عن جسمك وفقا لموقع " medicaldaily".

إن برودة اليدين والقدمين تقع تحت التغيرات الطبيعية التي يمر بها جسمك عند التعرض لدرجات حرارة الشتاء أو تكييف الهواء، يمكن أن تحدث أيضًا في أوقات أخرى دون وجود محفز قوي بشكل خاص.

وفقا لناتالي إيفانز، أخصائية الأوعية الدموية في عيادة كليفلاند: "برودة اليدين والقدمين أمر شائع، ولكن بشكل عام، عندما يحدث هذا في الشباب الأصحاء ، فلا داعي للقلق."

ولكن إذا وجدت يديك تتحول إلى برودة جليدية حتى لو كان هناك انخفاض معتدل في درجة الحرارة، فقد يكون لديك شيء يعرف باسم "متلازمة رينود" الحالة غير الضارة تمامًا، وأعراضها هي برودة اليدين والقدمين مع تغير في لون الجلد نحو الأبيض أو الأزرق أو الأحمر، بالإضافة إلى تصلب الجلد وظهور بعض القروح على أطراف أصابع اليدين أو القدمين.

وينصح بفحص هذه العلامات وتشخيصها من قبل الطبيب، قد يكون قادر على وصف شكل من أشكال العلاج إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة مثل تصلب الجلد أو تقرحات (في أطراف أصابعك أو أصابع قدميك) لا تلتئم بشكل صحيح.

وعادةً لا يواجه الأشخاص المصابون بمرض رينود أي مشاكل طالما أنهم يتخذون تدابير كافية لحماية أنفسهم من البرد، ارتداء القفازات والجوارب، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة خطر الإصابة بقضمة الصقيع.

وقالت ميليسا لاي بيكر، رئيسة قسم طب الطوارئ في كامبريدج هيلث ألاينس: "الشيء الآخر الذي يمكن أن يحدث بسبب برودة الأطراف هو التشنجات، لديك هذه الأوعية الدموية الصغيرة في أطراف أصابعك، وإذا بدأت في التشنج، فهذا يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى أطرافك."

في حالات أخرى، قد تكون برودة اليدين أو القدمين من أعراض خمول الغدة الدرقية، والمعروف أيضًا باسم قصور الغدة الدرقية، راقب مستويات الطاقة لديك لأن هذه الحالة تتميز عادةً بالتعب المستمر، إذا كنت تشك في وجود أي مشكلات من هذا القبيل في عمل الغدة الدرقية، فسيكون الطبيب قادرًا على تشخيصها من خلال فحص دم بسيط.

وبالنسبة لكبار السن، قد تكون القدم الباردة علامة على مرض الشريان المحيط (PAD) ، وهي حالة تسبب انسداد الشرايين أو تضيقها، قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل التشنج والتغيرات غير الطبيعية في أظافرك، يمكن أن يؤثر مرض الشرايين المحيطية أيضًا على مرضى السكري أو الذين لديهم تاريخ طويل من التدخين.

بشكل عام، من المحتمل أن أجزاء جسمك الباردة لا تدعو للقلق على الإطلاق، قد يكون بعض الأفراد عرضة لهذه الاستجابات دون سبب أساسي.

العلاج

قد يكون الشعور ببرودة القدمين أو اليدين عند النوم هو ما أنت عليه فقط، خاصة إذا لم تكن هناك أعراض أخرى، وإذا كنت ترغب في تخفيف الأعراض بدون دواء، يمكنك محاولة التحرك أكثر لتحسين الدورة الدموية في يديك وقدميك، بصرف النظر عن ارتداء طبقات إضافية خلال فصل الشتاء، تشمل العلاجات الأخرى استخدام وسادات التدفئة أو حتى مجرد نقع يديك أو قدميك في ماء دافئ.