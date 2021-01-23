لا ترمِ نواة التمر بعد الآن.. 8 فوائد مذهلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت- أسماء مرسي

كثير منا يرمي نواة التمر كونها غير صالحة للاستخدام، دون إدراك أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

في التقرير نوضح لك أبرز تلك الفوائد الصحية لنواة التمر، وفقا لما جاء في موقع "healthbenefitstimes":

- يجب غسلها جيدا ثم انقعيها لمدة 24 ساعة، ثم اتركيها تجف، وبعد ذلك قومي بطحنها بالماء جيدا.

العديد من الطرق لاستخدام نواة التمر:

- يمكنك إضافة كمية الماء المنقوع بها نواة التمر إلى الماء الدافئ مع الليمون وتناوله.

- أو بطريقة أخرى امزجي شراب نواة التمر بالعسل الأبيض، وقومي باستخدامه بدلا من المربى.

- يمكنك إضافة بودرة نواة التمر إلى العصائر، ستمنح الجسم هذه الطريقة طاقة كبيرة.

- ولمياه نواة التمر أهمية أخرى أثناء تحضير تتبيلة السلطة، تضفي لها قيمة غذائية قوية.

الفوائد الصحية والجمالية:

- تناول بودرة نواة التمر تساعد على تقوية الجهاز المناعي، لمواجهة الفيروسات والعدوي وذلك لأنها من المواد الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية.

- تساهم بودرة بذور التمر في ضبط نسبة لسكر في الدم والتقليل من الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية.

- كونها غنية بالبروانثوسيانيدينات إذ تساعد في على حماية الكبد والكلى من التلف، وفقا لما أشارت إليه إحدى الدراسات.

- تحتوي نواة التمر على حمض الأوليك المفيد، الذي بدوره يحافظ على الترطيب الطبيعي للشعر، ويمنحه مظهرا لامعا حيويا.

- وجدت دراسة أن نواة التمر تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفينولات والتوكوفيرول، على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

- نواة التمر غنية بالعديد من الفيتامينات التي تساهم في تأخير علامات الشيخوخة، وتحفيز الجسم على إنتاج الميلانين، للحفاظ على لون الشعر والجلد

- تتميز نواة التمر باحتوائها على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والتقليل من خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، واضطرابات القولون العصبي.

-نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو يعتبر أحد العناصر الغذائية الهامة لصحة القلب، لأنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية.