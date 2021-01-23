تنسيقات شتوية للمحجبات من زهراء القلاف 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 08:24 مساءً - زهراء القلاف، خبيرة تجميل كويتية شابة تحرص على تقديم محتوى مختص بالجمال والموضة للشابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولتأنقها الدائم بالأزياء الناعمة نرصد لكنَّ اليوم أبرز تنسيقاتها الشتوية لتتألقن على غرارها هذا الشتاء.

تنسيق عباية المعطف للسفر من زهراء القلاف

تنسيق عباية المعطف على طريقة زهراء القلاف

تصدرت العبايات المصممة بأسلوب معطف الترانش خطوط الموضة بشكل كبير، وتعد الآن واحدة من أكثر التصاميم العصرية التي تعتمد على الياقة البارزة والعريضة، لذا تأنقت زهراء القلاف بعباية المعطف الأسود المزينة بأزرار ذهبية في أحد الجانبين، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لمظهر ناعم وخافٍ لعيوب الجسم، وفي إطلالة عصرية ظهرت بعباية المعطف المصممة بالجلد الأحمر المزين بقماش كاروهات وأزرار ضخمة مع حقيبة حمراء وحجاب أسود لمظهر ناعم وأنيق.

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إطلالات اللون البنفسجي في الشتاء

تنسيق اللون البنفسجي من زهراء القلاف

اللون البنفسجي من أجمل الألوان التي ظهرت شتاء هذا العام، وهو مناسب بشكل كبير لصاحبات البشرة السمراء، لذا يمكننا أن نلهمك عدة خيارات من زهراء القلاف، حيث نسقت معطفًا بنفسجي اللون مزينًا بالريش والفصوص الفضية مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لخيار عملي للشابات، واختارت في الإطلالة الثانية بلوزة صوفية برقبة مرتفعة باللون الأبيض مع معطف بنفسجي طويل مزين بحزام للخصر وريش على أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مع مكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، كما أطلت في مظهر مناسب للسفر بمعطف بنفسجي طويل مصمم بأكمام منفوخة مع بنطال وحجاب وحذاء باللون الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة مربعة من الجلد.

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إطلالات عملية في الشتاء

تنسيق شتوي للعمل من زهراء القلاف

تحتار الفتيات المحجبات في الطريقة المثالية ليظهرهن بإطلالة شتوية محتشمة في العمل، لذا نقدم لكنَّ بعض الخيارات من زهراء القلاف، حيث ارتدت بلوڤر أحمر برقبة مرتفعة مع حجاب وبنطال ومعطف يكسوهم اللون الأسود، واعتمدت حقيبة بيج لمظهر كلاسيكي ناعم، وتألقت في الإطلالة الثانية بمعطف بني مصمم بأسلوب ناعم مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لخيار مميز ومريح.

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