كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 08:24 مساءً - تفتيح المناطق الحساسة قد يكون من أصعب الأمور التي تعاني منها النساء، وتُسبب لهن الضيق والإحراج، ولأن الجلد في المناطق الحساسة يكون في الغالب حساسًا جدًّا تجاه مستحضرات التبييض والمنتجات الخاصة بذلك؛ لأنها تحتوي الكثير من المواد الكيميائية، فإننا ننصحك باللجوء للمكونات الطبيعية المتوفرة في مطبخك، وسنعرفك فيما يلي على أبرز الخلطات الفعالة التي ستمكنك من تبييض المناطق الحساسة خلال شهر واحد فقط.



تبييض المناطق الحساسة بالحليب



يُعتبر الحليب مُنعّمًا طبيعيًّا للجلد، كما يمنح البشرة الترطيب، وهو من المكونات الفعالة جدًّا في تبييض المناطق الحساسة؛ حيث يعمل كمقشِّر للسواد، لذا يمكنك استخدامه من خلال وضعه في وعاء وغمس قطعة من القطن به، ثم تُمسح بها المناطق المراد تبييضها، وتُترك لمدة ١٥ دقيقة، ومن خلال المداومة على هذه الطريقة يوميًّا ستحصلين على نتائج باهرة خلال شهر.

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عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة

عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة



يحتوي الليمون على مكونات حمضية وفيتامين C، لذا فهو يُخلِّص البشرة من الجلد الميت، ويُعزز ظهور خلايا جديدة، ولاستخدام عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة قومي بقطع ثمرة الليمون إلى نصفين، وافركي بجزئها الداخلي المنطقة التي تريدين تبييضها لبضع دقائق، ثم اتركيه على الجلد لمدة ١٥ دقيقة، ومن ثم تُشطف المنطقة بالماء الدافئ، كما يمكنك مزج نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من اللبن ونصف ملعقة صغيرة من العسل، ثم يُطبق المزيج على المنطقة المراد تبييضها لعشر دقائق، وتُغسل بالماء البارد، وننصحك باستخدام كريم مرطب بعد استخدام خلطات الليمون؛ لأنّه يُسبب جفاف البشرة، وابتعدي عنه في حال قمتِ بإزالة الشعر بالشمع؛ لأنه يُسبب تهيُّج الجلد.



تبييض المناطق الحساسة بالبطاطا

تبييض المناطق الحساسة بالبطاطا



شرائح البطاطا من أكثر المكونات الطبيعية فعاليةً في تفتيح المناطق الحساسة والبشرة بشكل عام، كما أنها أكثر الوصفات الطبيعية سهولةً وسرعة في الاستخدام؛ حيث ستلاحظين النتائج في أقل من شهر إن قمتِ بالمداومة على استخدامها، لذا قومي -عزيزتي- بقطع البطاطا إلى شرائح، وافركيها بحركة دائرية حول المنطقة المصابة بالسُّمْرَة لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر دقائق، وقومي بعدها بشطف المنطقة بالماء الفاتر.

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البابايا لتبييض المناطق الحساسة

البابايا لتبييض المناطق الحساسة



ثمرة البابايا من المكونات التي تسهم بشكل كبير في تفتيح المناطق الحساسة، ويُفضل استخدامها مرتين في اليوم مع الحفاظ على ترطيب البشرة بعد الاستخدام؛ لأنها تُسبب الجفاف لبعض الأشخاص، ويمكنك استخدامها من خلال وضع قطعة مهروسة من الثمرة على المناطق المراد تبييضها، وتُترك لمدة نصف ساعة، وتُغسل المنطقة بالماء الفاتر، وستُلاحظين النتيجة بعد مرور أسبوعين من الاستخدام.



تبييض المناطق الحساسة بزيت جوز الهند

تبييض المناطق الحساسة بزيت جوز الهند



تُعد خلطة زيت جوز الهند والعسل من أكثر الخلطات فعالية في تفتيح المناطق الحساسة إن داومتِ عليها لمدة شهر، لذا اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من العسل في وعاء صغير، ثم سخني المكونات في الميكروويف لمدة 20 ثانية، ثم ضعي الخليط على المناطق التي تريدين تبييضها، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بإزالة الخليط باستخدام ماء الورد.

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