يتيم الأب والأم.. مأساة طفل توفيت والدته بالسرطان وصديقتها تدعمه نفسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة صعبة عاشها طفل يدعى «وليام»، يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد وفاة والدته فيكي مايرز، البالغة من العمر 35 عامًا، من ثورنابي، في شمال يوركشاير، بسرطان الثدي، بعد أيام قليلة من وفاة والدها.

فيكي اكتشفت إصابتها بالسرطان وأرادت تجميع الذكريات مع طفلها

تلقت «فيكي» الأخبار الصادمة بشأن مرضها بعد وفاة السند والأقرب لقلبها، في فبراير من العام الماضي، لينتشر في جسدها، لتكتشف بأن ليس لديها سوى 3 أشهر لتعيشها برفقة نجلها.

حاولت تكوين العديد من الذكريات مع ابنها ويليام، إذ حضرت مفاجأة له بعيد ميلاده الآخير في منزلها، برفقة والدتها المتقاعدة جانيت، التي ترعى الطفل الآن مع زوجها، وفق ميرور البريطانية.

صديقة فيكي تنشئ صفحة لدعم «ويليام»: يواجه الحياة بدون والديه

كانت أكبر مخاوف «فيكي» أن تترك طفلها دون أب، ودون أن يرعاه أحد، ومن جانبها، قالت سيدة تدعى لورين، صديقة والدته المقربة، والتي أنشأت صفحة دعم له باسم JustGiving: «إنه يكافح مثل أي شخص آخر، لقد فقد والدته للتو ويواجه الحياة بدون والديه».

كان والد ويليام، الموسيقي جون مايرز، يبلغ من العمر 32 عامًا فقط عندما توفي بشكل مأساوي في عام 2015، التقى جون وفيكي منذ حوالي 15 عامًا أثناء أدائه في ثورنابي، وقبل عامين من وفاته اكتشفت «فيكي» التي عملت كـ موظفة استقبال في عيادة طبيب عام حتى تشخيصها النهائي، ورمًا في أحد ثدييها.

بعد جولات شاقة من العلاج، لم تظهر الفحوصات أي علامات للسرطان، لكنها بدأت تعاني من آلام في أكتوبر 2019 وانهارت في فبراير 2020، قيل لها إنها مصابة بسرطان عضال بعد أن أظهرت الفحوصات وجود أورام في الكبد والقفص الصدري.

جاء التشخيص بعد أيام فقط من وفاة والدها جيف، 66 عامًا، إثر مشاكل صحية طويلة الأمد، وقالت لورين: «مرت فيكي بأفظع عام في العام الماضي، توفي والدها فجأة وبشكل حرفي في غضون أسبوع أو نحو ذلك تم تشخيص إصابتها بسرطان عضال، لقد أصيبت بسرطان الثدي في عام 2017 وخضعت لعلاج كيميائي صعب للغاية وعلاج إشعاعي وعملية جراحية لإزالة الورم».

وتابعت صديقة فيكي: «في العام الماضي، انهارت من الألم وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى، عندما اكتشفوا أن السرطان قد عاد للانتقام، كان في كبدها ، كان في كل مكان، قالوا لديك ثلاثة إلى 3 أشهر للعيش، لذلك فعلت كل ما في وسعها للحصول على وقت إضافي مع ويليام، لأن والده توفي بشكل مأساوي».