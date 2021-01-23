يمنع فقدان الوزن..7 آثار جانبية لتناول التفاح كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفوائد الصحية للتفاح عديدة ومعروفة، حيث إنه مليئا بالألياف والفيتامينات، ولكن تناوله كل يوم له العديد من الآثار الجانبية، كما ذكر موقعا "livestrong" و"onlymyhealth".

1- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من الفركتوز، وهو نوع من مادة السكر التي تدخل الجسم، ويؤدي تراكمه إلى إنتاج الدهون الثلاثية في الجسم، وهي المسؤولة عن مشاكل القلب.

2- اكتساب المزيد من السعرات الحرارية:

بينما يعتبر التفاح من الفواكه الصحية وأيضا وجبة خفيفة رائعة، إلا أنه يحتوي على المزيد من السعرات الحرارية، ويحتوي متوسط التفاحعلى ما بين 90 و95 سعرًا حراريًا، وبالتالي فإن تناول المزيد منه يوميا يمنع فقدان الوزن.

3- الانتفاح والغازات:

لأن التفاح غني بالألياف، فإن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية غير سارة، وزيادة الألياف بسرعة كبيرة يمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات، ويمكن أن يؤثر تناول الكثير من الألياف أيضًا على قدرة الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات بشكل صحيح.

4- البراز الرخو:

معظم الألياف الموجودة في التفاح هي ألياف قابلة للذوبان في شكل بكتين، على الرغم من أن قشرة التفاح تحتوي أيضًا على كمية جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان، يمكن أن يؤدي المحتوى العالي من الألياف في التفاح إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك البراز الرخو والإسهال.

5- ألم المعدة:

يؤدي تناول المزيد من التفاح يوميا إلى الشعور بألم خفيف في المعدة، وذلك نظرا لمحتواه العالي من الألياف، حيث يمكن أن يؤدي هضم الألياف إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى آلام في المعدة وتشنجات.

6- الحساسية:

يسبب تناول التفاح يوميا إلى ردود الفعل التحسسية، وتشمل الأعراض حكة حول الشفتين والفم، وتورم في الشفتين واللسان، وحكة وتدمع العينين والعطس.

7- ارتفاع نسبة السكر في الدم:

التفاح، وخاصة عصير التفاح، يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم، لذا راقب نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت تتناول التفاح يوميا وتعاني من مرض السكري.