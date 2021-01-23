فستان ليدي غاغا رسالة أمل من دار سكياباريلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - "هذا الفستان رسالة أمل وحب من الدار ومن مديرها الإبداعي دانييل روزبيري الى الرئيس الأميركي السادس والاربعين جو بايدن"، بهذه الكلمات وصفت دار سكياباريلي فستان ليدي غاغا الأحمر الذي جسّد على صدره حمامة تحمل غصن زيتون وكأنها إشارة سلام وبارقة أمل بالولاية الجديدة للرئيس.

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وقد كرم المصمم دانييل روزبيري صداقته لليدي غاغا وعبّر عن اشتياقه اليها في إنستغرامه الخاص عبر تصميم فستان باللونين الأحمر والأسود مع مشبك ذهبي صيغ خصيصاً لها في مشاغل الدار، مرفقاً الخبر بصور من مراحل تنفيذ الفستان بدء بالاسكتش الذي تمت صياغته في البداية وصولاً الى الخياطة والتنفيذ.



ما سر الفستان الأحمر؟

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يتميز بحياكة يدوية ويتالق من سترة طويلة مزدانة بطير الحمام الذي يحمل غصن زيتون في فمه وقد تم تصميمه على شكل مشبك أرفق بالفستان وتميزت تنورته بقصة ضخمة فجعل المصمم تحتها تنورة من الجوبون الأبيض لتضفي ضخامة من الأسفل. وقد سّرحت شعرها على شكل شينيون منخفض مع ضفيرة معقوصة من الأمام أدخلت إليها القماش الأسود الذي تناقض بشكل جذاب مع شعرها البلاتيني. وتزينت بأقراط ماسية ناعمة لتترك للفستان المجال ليتألق في تلك المناسبة التاريخية.

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