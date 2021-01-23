أشهر ماركات أحزمة عريضة بوحي من سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - عادت موضة الحزان العريض الى واجهة الموضة من جديد، وقدّمته أبرز دور الازياء العالمية.

يعد الحزام العريض من أبرز صيحات الموضة الرائجة، والذي يمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء، وسوف نطلعك على طرق تنسيق الأحزمة العريضة من عروض أزياء موضة2021.



الحزام العريض بوحي من سيرين عبد النور

الأحزمة العريضة بوحي من سيرين عبد النور



ظهرت سيرين عبد النور بالحزام العريض في أحدث إطلالاتها، ونسقته مع فستان أسود بدون أكمام وبتنورة واسعة.



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موضة الحزام العريض 2021



CHANEL



برز الحزام العريض في العديد من عروض أزياء 2021 بتصاميم متنوعة.



تم تنسيق الحزام العريض مع الفساتين في أكثر من إطلالة مميزة، مثل فستان شانيل Chanel الأبيض والأسود مع حزام أسود، وفستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera الأصفر، وحزام ايرديم Erdem الأسود مع الفستان المزين بطبعات الورود.



كما ظهرت عارضة اترو Etro بفستان أسود قصير مع حزام أسود عريض، واعتمدت عارضة فيليب بلين Philipp Plein الحزام الأسود العريض مع فستان قصير باللون الذهبي بقصّة عمودية.



ويمكن اعتماد الحزام العريض مع الكنزة أو البلوفر والتنورة مثل إطلالة جيجي حديد في عرض أزياء ايزابيل مارنت Isabel Marant، حيث اعتمدت الحزام الأسود مع أزياء باللون الأبيض.



وقدمت ماركة فيليب بلين Philipp Plein الحزام الأسود العريض مع تي شيرت أبيض مطبوع وسروال جلد لامع.



كما قدمت ماركة اترو Etro الحزام العريض مع بلوفر وسروال مرتفع الخصر.

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