قفاطين وجلابيات مغربية من صوفيا شرف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - هناك مجموعة من الألبسة التراثية الشعبية المغربية التي ما زال المغاربة يحتفظون بها منذ قرون، حيث يُظهرون من خلالها تمسُّكَهم بتقاليدهم وتراثهم، لا سيما في المناسبات، لذا رصدنا لكنَّ اليوم أبرز تصميمات الأزياء المغربية من وحي إنستجرام المؤثرة والممثلة المغربية صوفيا شرف، حيث يتابعها عليه أكثر من مليون و٦٠٠ ألف متابع.

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صوفيا شرف بجلابيات ذات ألوان حيادية

صوفيا شرف بجلابيات ذات ألوان حيادية



الجلابية المغربية زيٌّ رسمي تقليدي تلبسه النساء بشكل يومي، واعتمدت صوفيا شرف التصميمات البسيطة ذات الألوان الحيادية من الجلابيات لمظهر يومي ناعم، ومن أبرز إطلالاتها جلابية سوداء مطرزة بالبرتقالي والأصفر وعدة ألوان عصرية لمظهر شبابي، وأكملت مظهرها بمكياج ناعم وتسريحة مموجة للشعر، فيما اختارت في إطلالة أخرى عباية سوداء من الساتان المزين بخطوط خضراء ناعمة مع الخيوط الملونة في الجانبين، ونسقت في الإطلالة الثالثة جلابية بيضاء مزينة بجيوب مطبعة بالبرتقالي والأصفر والأسود بطريقة تقليدية أنيقة.

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قفاطين مغربية من صوفيا شرف

قفاطين مغربية من صوفيا شرف



لم يقتصر القفطان المغربي على كونه قطعة ملابس تقليدية في خزانة أزياء المغربيات يرتدينها في المناسبات والأعراس؛ حيث شهدت صناعته نموًّا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا بعد قيام المصممين والمصممات المغاربة بالانطلاق نحو المحافل الدولية، ومن أبرز إطلالات صوفيا شرف قفطان بدرجة الأزرق النيلي المزين بتطريزات ذهبية مزينة بفصوص باللون الفوشيا، وأكملت مظهرها بطقم ذهبي مزين بفصوص سوداء مع تسريحة مرفوعة للشعر، ومكياج مرتكز على درجات اللون الزهري، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقفطان برتقالي مكسوٍّ بالتطريزات الملونة بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحزام ضخم للخصر مع أقراط طويلة ذهبية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المرفوعة وزينتها بتاج ذهبي ناعم، ولخيار ثالث أكثر جرأة فقد أطلت بقفطان بدرجة الأخضر القوي مع تطريزات الزهور الذهبية والزرقاء، وزينت مظهرها بحزام ذهبي عريض مع إكسسوارات مزينة بفصوص زرقاء لمظهر مميز وأنيق.



جلابيات عصرية بأسلوب صوفيا شرف

جلابيات عصرية بأسلوب صوفيا شرف



تعتمد الفتيات الشابات على تصميمات الجلابيات العصرية ذات الألوان الزاهية، لذا تألقت صوفيا شرف بجلابة بدرجة الأخضر القوي والمطرزة بالبنفسجي في الجزء العلوي للتصميم والأكمام، ولجأت في هذه الإطلالة إلى تسريحة الويفي للشعر مع المكياج الزهري، فيما تزينت بجلابة بنفسجية مصممة بتطريزات ذهبية في الصدر مع حذاء رياضي ذهبي من علامة أديداس، وتجملت في إطلالة صباحية بجلابية سماوية مزينة بأكمام مطرزة بعدة ألوان، وأكملت مظهرها بحذاء أسود لامع، ولجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الداكن.

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