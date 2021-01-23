صيحات شفاه جريئة لعاشقات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - هل أنت مفتونة بفن الشفاه؟ فهو لا شك طريقة رائعة لإبراز شفاهك بأسلوب جريء وجذاب، خصوصاً إذا كنت من عاشقات الموضة الملونة. فرسم الشفاه هو أحد أجدد اتجاهات المكياج التي تغزو موقع إنستجرام، والذي يرتكز إما على الألوان الداكنة أو الفاقعة أو الرسمات المميزة التي يتم تطبيقها فوق أحمر الشفاه.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صيحات شفاه لعاشقات الموضة ومحبات الجرأة والتميز.



الروج الخوخي مع رسمة الشمس

الروج الخوخي مع رسمة الشمس



إذا كنت ترغبين في تجربة رسمة شفاه مرحة وحيوية من دون دون بذل الكثير من الجهد، بإمكانك اعتماد رسمة الشمس على شفتيك. في البداية، املئي شفتيك بأحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي، من ثم ضعي فوقه القليل من الروج باللون الخوخي، بعدها ارسمي نقشة الشمس وحددي شفتيك باللون الأصفر.

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الروج البنفسجي مع رسمة القلوب

الروج البنفسجي مع رسمة القلوب



الروج البنفسجي مع رسمة القلوب البيضاء، هي أيضاً من صيحات الشفاه الجديدة والمرحة، والتي بإمكانك تنفيذها بنفسك. يكفي أن تطبقي أولاً أحمر الشفاه باللون البنفسجي بدرجة غامقة، ومن ثم تقومين برسم عدة قلوب صغيرة باللون الأبيض. ولتثبيت رسمة الشفاه هذه، استخدمي السبراي المثبت.

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الروج البنفسجي المات مع الغليتر

الروج البنفسجي المات مع الغليتر



إذا كنت ترغبين في تجربة رسمة شفاه بسيطة وجذابة جداً، جربي الروج البنفسجي مع الغليتر، من خلال ملء شفتيك بأحمر الشفاه البنفسجي المات بإحدى درجاته الداكنة، من ثم ضعي القليل من الغلوس الشفاف على جهة واحدة من الشفاه، وطبقي فوقه البودرة الغليتر باللون البنفسجي.

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الروج الزهري الفاقع مع الشرائط السوداء

الروج الزهري الفاقع مع الشرائط السوداء



الروج الزهري الفاقع المزين بالشرائط السوداء هو إحدى صيحات الشفاه التي تجتاج إنستقرام، وهي سهلة التنفيذ وأنيقة. عليك فقط أن تضعي أحمر الشفاه الزهري النيون أو الزهري الفاقع على كامل شفتيك، وباستخدام فرشاة رفيعة، ارسمي خطاً أسود بطريقة مميزة.

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نصائح بسيطة للعناية بالشفاه



في حين أن فن الشفاه هو أحد أبرز صيحات المكياج الرائجة الى حد كبير، إلا أنك إذا تجاهلت العناية بشفتيك، فسوف ينعكس سلباً على مظهر شفتيك، إذ يبرز كافة الشوائب والتقشر والتشققات إن وُجدت، لذلك قشري شفتيك بانتظام باستخدام مقشر لطيف، ورطبيها بشكل يومي. كذلك، تناولي الأطعمة الصحية واشربي الكثير من الماء للحفاظ على شفاه ممتلئة ووردية بشكل طبيعي.