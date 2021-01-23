ماهي فوائد ماسك المايونيز والعسل للشعر؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 06:30 مساءً - الشعر الجميل والصحي يزيد من جمال المرأة؛ إذ يعكس سحرًا خاصًا على إطلالتها ويمنحها المزيد من الثقة. ولتحقيق هذه الغاية، لا بُدّ من أن نولي اهتمامًا خاصًا للشعر، وذلك من خلال اعتماد روتين جمالي يُعنى بالعناية بالشعر ومنحه النضارة واللمعان، وأيضًأ حمايته من العوامل المُسبّبة في تلفه. وليس هناك افضل من الماسكات الطبيعية التي من شأنها أن توفّر علاجًا آمنًا وفعّالًا يُعيد إلى الشعر عافيته ويُحفّز نموه، ويعالجه من التقّصف والتلف والجفاف.

فيما يأتي، يقدّم لك "الخليج 365.نت" ماسك المايونيز والعسل للشعر، وفوائده الرائعة في الحفاظ على شعر لامع وصحي:



ماسك المايونيز والعسل للشعر بمفعول سحري

ماسك المايونيز والعسل للعناية بالشعر والحفاظ على صحته

لضمان الحصول على شعر صحي وجذّاب، ننصحك بتطبيق ماسك المايونيز والعسل للشعر مرّة أسبوعيًا.



ماسك المايونيز والعسل لتلمليس الشعر

ماسك المايونيز والعسل للشعر لتنعيم الشعر الخشن

يُعد استخدام المايونيز من أفضل العلاجات البديلة للشعر، خاصةً لأصحاب الشعر المُجعد والمُتموج، حيث يجعله أكثر نعومة وصحة؛ نظراً لغناه بزيت الكانولا، أو زيت الصويا، إلى جانب صفار البيض، والخل، وعصير الليمون، وبعض المُكوّنات الأخرى التي تُضفي فائدة كبيرة على الشعر. كما ويُساعد العسل في الحفاظ على رطوبة الشعر، ويدعم نعومته.

المُكوِّنات:

1/2 كوب من المايونيز.

ملعقتان كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج جميع المُكوِّنات مع بعضها البعض في وعاء للحصول على خليط ناعم، ثم، يوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويُغطى كل الشعر. يُترك القناع لمدة تتراوح ما بين 30-45 دقيقة على الشعر، كما يُمكن لفّ الشعر بمنشفة ساخنة. ثم، يُغسل الشعر باستخدام شامبو خفيف خالي من الكبريت.

يُكرّر هذا الماسك من 3 الى 4 مرّات في الشهر.

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ماسك المايونيز والحليب والعسل لتغذية الشعر

ماسك المايونيز والعسل لتغذية الشعر ومنحه الصحة واللمعان

يُعتبر هذا الماسك ممتاز لتغذية الشعر؛ إذ أنّ المايونيز لوحده يرطّب الشعر بشكلٍ رائع. ولكن عند إضافة الحليب والعسل إليه، يصبح المزيج أفضل. فالحليب والعسل لوحدهما يعدانّ مرطبان طبيعيان يجعلان الشعر ناعمًا وحريريًا. ويجب تطبيق هذا الماسك في حال كان الشعر يعاني من الجفاف الحاد وبحاجة لترطيب فعّال.

المُكوِّنات:

1/2 كوب من المايونيز.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم خلط المكوّنات جيدًا، ووضعها على الشعر. ثم، تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعة. وبعدها، يتم غسل الشعر بالشامبو.

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فوائد ماسك المايونيز والعسل للشعر

فوائد ماسك المايونيز والعسل للشعر لا تُعد ولا تُحصى

يُساعد في ترطيب الشعر، والتخلّص من البكتيريا والفطريات المُسبّبة لقشرة الشعر.

يُعزّز نمو الشعر ويحسّن فروة الرأس؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

يُغذّي بصيلات الشَعر ويقويها.

يُعتبر مرطبًا طبيعيًا ويُحافظ على رطوبته، كما ويُحافظ على مرونة الشَّعر، ويُقويه.



نصائح للعناية بالشعر والحدّ من تلفه

طرق العناية بالشعر

مراعاة عدم شعرك أكثر من مرة يوميًا، وتجنّب استخدام الماء الساخن أو البارد جدًا.

تنشيف الشعر بلطف عندما يكون مبللًا؛ لأنَّ الشعر المُبلَّل يكون أكثر عرضة للكسر ثلاث مرات أكثر.

تجنّب استتعمال الشامبو ذو المُكوِنات القاسية؛ كونه يُسبب أضرارًا كبيرة في الشعر. وتذكري أنَّ تكلفة المنتج لا تشير بالضرورة إلى جودته.

وزّعي البلسم على شعرك عن طريق تمشيطه لتوزيعه بشكل متساوي على الشعر، ومن ثم تركه في شعرك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل شطفه.

لا تفركي شعرك المبلّل بشكل مفرط بالمنشفة، واستخدمي مشط واسع الأسنان لفكّ تشابكه. عند استخدام مكواة أو سشوار الشعر، ابدئي أولًا بأقل درجة حرارة حتى يجّف الشعر، ثم زيدي الحرارة تدريجيًا حسب الحاجة.

عدم تغطية الشعر لوقت طويل.

تدليك فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر وزيادة الدورة الدموية به.

يحتاج الشعر الدهني إلى استخدام الشامبو كل يوم، بينما قد يحتاج الشعر الجاف إلى استخدام الشامبو بشكل أقل.

المواظبة على قصّ شعرك بانتظام، كل 10 إلى 12 أسبوعًا للحفاظ على صحته.

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