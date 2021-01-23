كورونا اليوم: احذر "طفح كوفيد".. ولا تتجاهل الأعراض الستة الأقل شيوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

احذر 3 أعراض لـ"طفح كوفيد"

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض كوفيد تغييرات طفيفة على جلدك، أبلغ المرضى عن طفح جلدي من نوع خلايا النحل على جلدهم، كما يمكن أن تكون الشفاه المنتفخة أو الجافة أيضًا علامة على الإصابة بفيروس كورونا.

كما يعاني بعض مرضى كوفيد من "أصابع القدم"، والتي تشمل أصابع القدم المؤلمة والمتورمة.

علامة خطيرة

يمكن أن تكون أعراض فيروس كورونا واسعة النطاق، ولكن الأبحاث أثبتت ثلاث علامات تحذيرية "كلاسيكية"، إحداها حمى - يمكنك التعرف على هذه السمة المميزة لـ كوفيد عن طريق الضغط بأصابعك على ظهرك أو صدرك.

قدم تطبيق COVID Symptom Study ، الذي يجمع البيانات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا معًا ويحللها، بعض النصائح المفيدة حول كيفية اكتشاف كورونا في المنزل، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

إحدى العلامات المنبهة هي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد - والحمى هي واحدة من أكثر علامات التحذير، ستحتاج إلى مقياس حرارة في متناول اليد لقياس درجة حرارتك بدقة.

لا تتجاهل الأعراض الستة "الأقل شيوعًا"

بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد، بات من المهم ألا تتجاهل أعراض فيروس كورونا "الأقل شيوعًا"، وفقا لـ" express" البريطانية.

إذا أصبت بمتغير كورونا الجديد، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب البحث عنها هي ارتفاع درجة الحرارة أو سعال جديد أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الأقل شيوعًا للعدوى التي يجب أن تبحث عنهاـ بعض الناس قد يصابون بصداع مؤلم أو التهاب في الحلق، في حين أن آخرين قد يصابون ببساطة بالأوجاع والآلام، تم أيضًا ربط الإسهال أو التهاب الملتحمة غير المبرر بفيروس كورونا.

مميعات الدم تمنع مرضى كورونا من أجهزة التنفس

كشفت دراسة علمية حديثة، أن جرعات مميعات الدم، يمكن أن تساعد عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدراسة العلمية المنشورة عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن الجرعات الكاملة من مميعات الدم مثل عقاقير "الهيبارين" يمكن أن تساعد مرضى "كوفيد 19" المصابين بأمراض متوسطة في المستشفى، وتساعد تلك العقاقير على تجنب الحاجة إلى أجهزة التنفس أو غيرها من وسائل دعم الأعضاء.