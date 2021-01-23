سلالة كورونا الجديدة: احذر ظهور هذه الأعراض.. ونصائح لقياس حرارة الجسم بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون أعراض فيروس كورونا واسعة النطاق، ولكن الأبحاث أثبتت ثلاث علامات تحذيرية "كلاسيكية"، إحداها حمى - يمكنك التعرف على هذه السمة المميزة لـ كوفيد عن طريق الضغط بأصابعك على ظهرك أو صدرك.

قدم تطبيق COVID Symptom Study ، الذي يجمع البيانات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا معًا ويحللها، بعض النصائح المفيدة حول كيفية اكتشاف كورونا في المنزل، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

إحدى العلامات المنبهة هي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد - والحمى هي واحدة من أكثر علامات التحذير شيوعًا.

من الناحية المثالية ، ستحتاج إلى مقياس حرارة في متناول اليد لقياس درجة حرارتك بدقة.

باختصار، يمكنك لمس صدرك وظهرك لتشعر إذا كانا أكثر سخونة من المعتاد، كما يقول تطبيق الأعراض.

قد تشعر أحيانًا بالرعشة (قشعريرة) من الحمى أيضًا، ومع ذلك، فإن أفضل رهان لك هو الحصول على مقياس حرارة رقمي من الصيدلية.

يوضح تطبيق دراسة الأعراض: "بعض أنواع مقياس الحرارة يدخل في فمك بينما يدخل الآخر في أذنك".

كيف تقيس درجة حرارتك:

تجنب المشروبات الساخنة أو الباردة أو الأكل أو ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل قياس درجة حرارتك، تأكد من دفئك إذا كنت قد أتيت إلى المنزل للتو من البرد.

إذا كنت تستخدم مقياس حرارة للفم، نظف طرفه بالماء البارد والصابون ثم اشطفه، تحتوي بعض موازين الحرارة على أطراف يمكن التخلص منها بدلاً من ذلك.

ضع الطرف برفق تحت لسانك وانتظر حتى يصدر صوتًا أو يومض، إذا كنت تستخدم مقياس حرارة الأذن، ضعه برفق في قناة أذنك واضغط على الزر، قم بإزالته بعد أن يصدر صوتًا، تحقق من درجة الحرارة على الشاشة وقم بتدوينها.

درجة حرارة الجسد الطبيعية

تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 36.1 و 38.0 درجة مئوية، تعتبر درجة الحرارة فوق 38.0 درجة مئوية مرتفعة (حمى).

علامات التحذير الأخرى من فيروس كورونا

بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يُعد السعال الجديد المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق أو تغيرهما من الأعراض الشائعة، معظم المصابين بفيروس كورونا لديهم واحد على الأقل من هذه الأعراض.

كيفية علاج أعراض فيروس كورونا

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن أن يساعدك ذلك في الحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف - اشرب كمية كافية بحيث يصبح بولك أصفر فاتحًا وصافيًا.

يجب عليك أيضًا تناول الباراسيتامول أو الأيبوبروفين إذا شعرت بعدم الراحة.

كانت هناك بعض التقارير الإخبارية عن مسكنات الألم المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين، مما يجعل فيروس كورونا أسوأ.

أكدت لجنة الأدوية البشرية الآن أنه لا يوجد دليل واضح على أن استخدام الإيبوبروفين لعلاج أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة يجعل فيروس كورونا أسوأ.

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أنت وأي شخص تعيش معه البقاء في المنزل وعدم وجود زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.