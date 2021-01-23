بعد وفاة شقيقة سناء شافع بسببها.. احذر من "حساسية الفراولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت الفنانة ندى بسيوني، الجدل بعد إعلان وفاة السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان الراحل سناء شافع، حيث أكدت أنها مرت بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة.

ونعت "ندى" الراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "لن ننساكِ أبدًا يا أجمل إنسانة.. كنتِ نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوفيِكِ حقكِ.. يا رب ارزقها الجنة وسرعة الإفاقة".

وكانت ندى بسيوني قد كشفت، عن تعرض السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع لأزمة صحية بسبب الفراولة.

وكتبت، عبر "إنستجرام": "أطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع، ربنا يشفيكِ ويعافيكِ يا أجمل أخت كنتِ دائما نعم الإنسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبكِ يا نادية، إنتِ مفيش زيك خالص، أسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدا".

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن " تسمم الفراولة"، وفقا للدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجان سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية والقوافل البيطرية وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

أكدت شيرين علي زكي، عبر الجروب الخاص بها على موقع "فيسبوك"، "جت في اللقمة"، والذي تجيب فيه عن كل الأسئلة بشأن كل ما يخص الغذاء، أن الأعراض التي ذكرتها ندى بسيوني تفيد الحساسية المفرطة ضد الفراولة، وليس تسمم غذائي بالفراولة.

وتوضح "شيرين"، أن أغلب الحالات التي حدث لها تسمم، وليس حساسية، من تناول الفراولة، كان بسبب عدم الغسل الجيد لها.

سبب المشكلة

وفقا لـ"شيرين"، فإن بعض الأشخاص لديهم حساسية مفرطة من بروتينات الفراولة، فيبدأ الجهاز المناعي بالتفاعل بشكل حاد وتكوين أجسام مضادة، ما قد يسبب نتائج خطيرة تصل للوفاة.

أعراض الحساسية من الفراولة

تشمل :

الشعور بضيق في الحلق.

حكة أو تنميل في الفم.

طفح جلدي .

حكة في الجلد.

سعال.

احتقان.

غثيان.

آلام في المعدة.

التقيؤ.

إسهال.

دوخة أو دوار.

العلاج

يكفي تناول أي مضاد للهستامين طبقا لرأي الأطباء المتخصصين.

أعراض خطيرة قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي يهدد الحياة، ويسبب أعراض أخطر تشمل :

تورم اللسان.

تورم في الحلق يسد مجرى الهواء.

انخفاض حاد في ضغط الدم.

تسارع نبضات القلب.

الدوخة والدوار.

فقدان الوعي.

الإغماء.

هذه الحالة تتطلب نقل المريض إلى المستشفى فورا قبل حدوث صدمة تحسسية حادة تؤدي إلى الوفاة .

فئات يجب أن تتناول الفراولة بحذر وبعد استشارة الطبيب

- مرضى القلب

الذين يتعاطون أدوية بها Beta blockers حيث أنها تزيد من مستويات البوتاسيوم في الدم وبالتالي يجب الحذر من تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم كالفراولة والموز والكيوي .

- مرضى الكلى

يجب أن يحذروا من تناول الفراولة، بإفراط حيث وجود البوتاسيوم بشكل مركز يعد عبئا على الكلى وقد يؤدي إلى التسمم .

- الأشخاص ممن لديهم تاريخ عائلي للحساسية أو الربو أو الأكزيما، ويجب استشارة الطبي.

فوائد وأضرار الفراولة وفقا لـ" webteb".

الفوائد:

- من أفضل المصادر التي تمد الجسم بالفيتامينات المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A و فيتامين B، وتحتوي الفراولة على كميات كبيرة من فيتامين C حيث أن 8 حبات فراولة تحتوي على كمية فيتامين ج أكثر من برتقالة واحدة.

- تُقوي المناعة وتحتوي على مضادات التأكسد.

- تحمي من مرض المياه البيضاء.

- فاكهة مثالية لمن يتبعون نظام حمية غذائية.

- تساعد الفراولة في الحماية من بعض أنواع السرطان.

- تحمي من أمراض القلب و تقاوم ارتفاع الكوليسترول في الدم.

- تقلل من تجاعيد البشرة مع تقدم السن.

- تحتوي على كمية معقولة من الألياف وتقلل سكر الدم.

- مفيدة للمرأة الحامل حيث تحتوي على نسبة جيدة من حمض الفوليك " فيتامين ب12 " , و هو مكون أساسي يحتاجه الجنين خصوصاً في الشهور الثلاثة الأولى لنمو المخ و الحبل الشوكي و الجمجمة.

- تساعد الفراولة على تقليل ضغط الدم بسبب احتوائها على نسبة متوسطة من البوتاسيوم الذي يعادل تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم .

أضرار الفراولة:

- لا يُنصح بتناول الفراولة لمرضى قرحة المعدة، أو عسر الهضم، أو مرضى الكبد، وبالطبع لمن أجسادهم حساسة لها .

- بعض مرضى المسالك البولية الذين يعانون من زيادة نسب أملاح الأوكزالات Oxalate في البول أو حصوات الأوكزلات، ينصحوا بالتوقف عن تناول الفراولة لأنها تسبب زيادة في هذا النوع من الأملاح .

- الفراولة تهيج الحساسية لمن يعاني منها، وذلك نتيجة الشعيرات الصغيرة الموجودة فيها.

- الحبوب السوداء الصغيرة على حبة الفراولة قد تضر بالإنسان إذا أفرط في تناولها خاصة على الأطفال كونها تؤثر على الكلى.

- تعتبر الفراولة من أبرز المنتجات الغذائية التي تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية، وذلك وفق تقرير أصدرته هيئة سلامة الأغذية الأوروبية "EFSA".