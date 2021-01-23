مصري فرعوني.. جيجي حديد تثير الجدل باسم طفلتها.. فما معناه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، محبيها باختيار الاسم الذي أطلقته على طفلتها التي ولدت في 20 سبتمبر الماضي.

سبب التسمية

جيجي حديد اختارت اسم Khai ، لطفلتها، والذي يبدو أنها استمدته من اسم جدتها خيرية، أم والدها رجل الأعمال الفلسطيني الأصل محمد حديد، المقيم أيضاً بالولايات المتحدة، وفقا لـ"العربية".

اسم شقيقتها

كما أن اسم شقيقتها الصغرى هو Isabella Khair Hadid المعروفة كعارضة أزياء باسم بيلا حديد.

من هي جيجي جديد

عارضة أزياء، 25 عاما، أمريكية من أصل فلسطيني، واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، كما تعد واجهة لأهم البراندات العالمية.

تفضل مؤخرا الاحتفاء بكونها أما منذ ولادة أول طفلة لها من زين مالك.

كيف أعلنت عن الاسم؟

قامت بتعديل النبذة الشخصية عنها في موقع Instagram البالغ عدد متابعيها فيه أكثر من 63 مليوناً، وأضافت إليها: "والدة خاي".

من هو زوجها؟

هو المغني البريطاني Zayn Malik وهو باكستاني الأصل، ولد في إنجلترا قبل 28 سنة.

ترفض الكشف عن ملامح الطفلة

أعلنت عن اسم ابنتها بعد أربعة أشهر من ولادتها، وفقاً لصحيفة إندبندنت، وترفض إظهار شكل ابنتها حتى الآن، حيث نشرت على "إنستجرام"، صورة لها بالأبيض والأسود وهي تقبل خد ابنتها، من دون أن تظهر ملامحها.

وكتبت إلى جانبها: "ابنتي، عمرها 4 أشهر، أفضل طفلة على الإطلاق".

كما أن شريكها زين مالك، والد الطفلة، فسبق أن نشر صورة ليدها وهو ممسك بإصبعها، وكتب إلى جانبها: "طفلتنا هنا، بصحة جيدة وجميلة، ما أشعر به من حب لهذه الإنسانة الصغيرة يتجاوز قدرتي على الاستيعاب".

ما معنى الاسم؟

بحسب موقع يبحث في أصول الأسماء، فإن أصل اسم "خاي" مصري فرعوني، ويعني "الشخص المختار" و"الملوك أو النبلاء"، وفقا لوكالة الشرق الأوسط.

اسم الطفلة يشبه إلى حد كبير الاسم الأوسط لشقيقة جيجي، عارضة الأزياء بيلا حديد، وهو خير.