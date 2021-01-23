3 أسئلة شائكة حول خطر تكرار الإصابة بكورونا بعد التعافي.. طبيب يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

جدلًا كبيرًا أثاره تحديد عدد من حالات عودة الإصابة بكورونا مرة أخرى، وتزايدت الأسئلة حول فرص الإصابة المتكررة بالفيروس بعد التعافي، خاصة مع بدء العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم حملة التحصين ضد فيروس كورونا، ومع تعافي المزيد من المرضى وبدء العالم في الانتقال ببطء نحو اكتساب مناعة القطيع.

وتدور أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات حول إمكانية الإصابة بكورونا مرة أخرى، حاول موقع thehealthsite"" أن يجيب عليها من خلال الدكتور هاريش شافيل، استشاري العناية المركزة وطبيب الصدر، بالمستشفى العالمي في مومباي، والتي نستعرضها في السطورالتالية.

كيف تعود العدوى بكورونا من جديد؟

قال الدكتور شافيل إن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة، وانخفاض استجابة الجسم المضاد، وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض المزمنة والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة مرة أخرى بكورونا.

وأضاف أنه بعد الإصابة بفيروس كورونا، يطور الشخص الأجسام المضادة عقب الإصابة، مما يساعده على الشعور بالحماية في المستقبل، والأجسام المضادة التي تتطور بعد الإصابة تحمي الفرد من الإصابة، ولكن عندما تتضاءل مستويات الأجسام المضادة أو عندما تكون كميتها بعد الإصابة غير كافية، فهناك احتمال كبير أن يصاب المريض بالعدوى مرة أخرى.

تشير الدراسات إلى أن الأجسام المضادة لكورونا تحمي في المتوسط من 3 إلى 6 أشهر، اعتمادًا على استجابة الجسم المضاد ومناعة الفرد، ويستطرد طبيب الصدر: "الأشخاص المصابون بأمراض مصاحبة معرضون بشكل أكبر للإصابة مرة أخرى بالعدوى، خاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة لأسباب أخرى مثل الأورام الخبيثة الكامنة هم أيضًا في خطر متزايد".

كيف يمكن التخفيف من المخاطر؟

قال الطبيب إنه حتى الآن، معظم حالات عدوى كورونا خفيفة مقارنة بالموجة الأولى للفيروس، لكن أفضل طريقة للحماية من الإصابة مرة أخرى لا تختلف كثيرًا فيجب أن تؤخذ فترة الاسترداد على محمل الجد، ويجب اتباع جميع التدابير الاحترازية.

وأشار إلى أن ضعف المناعة يعد أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة مرة أخرى بكورونا، مضيفًا بأن الإجراءات الاحترازية التالية يمكن أن تساعد في الحماية من الإصابة مرة أخرى، وهي: "تعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة، واتباع نظام غذائي صحي وأمور حيوية لتعزيز المناعة، كما أنه من المهم أيضًا تضمين مكملات فيتامين C و B المركب والزنك".

هل اللقاحات مفيدة؟

وفقًا للدكتور شافيل، فإن اللقاحات يمكنها تقليل فرص الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، منوهًا إلى أنه في حال ملاحظة أي آثار جانبية بسبب اللقاحات، لابد من الإبلاغ عنها على الفور واستشارة الطبيب دون تأخير.