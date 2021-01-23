دراسة مقلقة.. سلالة كورونا في جنوب إفريقيا قد تصيب المتعافين وتقلل فعالية اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشف باحثون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، والتي أعلن عنها في ديسمبر الماضي وكانت أكثر عدوى وانتشارًا، لديها القدرة على الهروب من تحييد الأجسام المضادة من مرضى كورونا المتعافين، وفقًا لموقع "thehealthsite".

كيف يصيب المتغير الجديد الخلايا البشرية؟

وفقًا للدراسة التي أجراها علماء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، فإن السلالة الجديدة لكورونا - 501Y.V2 – تحتوي على طفرات في تسعة أجزاء من البروتين الشائك، مما يمكّنها من إصابة الخلايا البشرية، فاختبر العلماء نشاط تحييد البلازما من المرضى الذين تعافوا من عدوى سابقة بسلالات أخرى من فيروس كورونا ضد متغير 501Y.V2، ليجدوا أن ما يقرب من نصف- 21 من 44 - العينات ليس لها نشاط تحييد قابل للاكتشاف ضد هذا المتغير.

المتغير يمكنه الهروب من الأجسام المضادة

ذكر مؤلفوا الدراسة أن المتغير الجديد لكورونا في جنوب إفريقيا يظهر هروبًا جوهريًا أو كاملًا من الأجسام المضادة المعادلة في بلازما كورونا النقاهة، فقالوا في دراستهم: "يظهر هنا أن السلالة التي تحتوي على تسع طفرات، والتي ظهرت بسرعة في جنوب إفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2020، تقاوم إلى حد كبير الأجسام المضادة المعادلة الناتجة عن العدوى بسلالات متداولة سابقًا".

واعتقد الباحثون أن النتائج تؤكد احتمالية عودة العدوى بمثل هذه المتغيرات المتميزة للفيروسات التي تحمل هذه الطفرات، وتنبأوا أيضًا بانخفاض فعالية اللقاحات الحالية.

ما الذي يساعد هذه السلالة للهروب من الأجسام المضادة؟

وتعليقًا على الدراسة، قال عالم الفيروسات الإكلينيكي، جوليان تانغ من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، إن هذا المتغير يمكن أن يفلت من استجابات الأجسام المضادة المعادلة إلى حد كبير بسبب وجود طفرتين في منطقة الارتفاع (S) - واحدة في موقع الحمض الأميني 484 والأخرى في الجزيء 417 من البروتين.

وقال تانغ: "قد يقلل هذا من فعالية الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح المستندة إلى بروتين إس لدى بعض الأشخاص"، مضيفًا أن الدراسة تشير أيضًا إلى ارتباط كبير بالطفرة الجديدة للفيروس، بواسطة أجسام مضادة أخرى غير معادلة، والتي أشار إلى أنها لا تزال توفر بعض الحماية الكبيرة ضد هذا المتغير.

وأضاف أن الدراسة تقر أيضًا بأنها لا تستطيع تقييم تأثير هذا النوع من الفيروس على استجابات الخلايا التائية، لذا سينشأ بعض الدفاع الإضافي عن ذلك، بالإضافة إلى المكونات الفطرية الأخرى الموجودة بشكل طبيعي في جهاز المناعة لدى المصابين بالإضافة إلى أي لقاح متبق.

قال تانغ: المرضى المصابون سابقًا معرضون لإعادة العدوى

وبالحديث عن إمكانية إعادة العدوى، أوضح الباحثون أن هناك احتمالا أن تكون المناعة المكتسبة من عدوى كورونا السابقة أقل لإعادة العدوى مع البديل الجنوب إفريقي، مستطردين: "تشير هذه الدراسة إلى أن الأفراد المصابين سابقًا قد يكونون عرضة للعدوى مرة أخرى بمتغيرات الفيروس".