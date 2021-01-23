13 فائدة مذهلة تحدث لك عند تناول عصير القصب يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عصير القصب واحد من أهم المشروبات التي يحبها الكثير من المصريين، وذلك لمذاقه الرائع وترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، وأيضا احتوائه على العديد من المعادن المهمة والكربوهيدرات والكالسيوم والحديد.

وهنا نستعرض لكم أهم الفوائد الصحية لتناول كوبا من عصير القصب يوميا، وفق ما أورد موقع "food.ndtv":

- يحتوي كوب من عصير القصب على فيتاميني A وC، والتي تعد أيضا من مضادات الأكسدة القوية لمحاربة الالتهابات.

- يساعد عصير القصب على إنقاص الوزن، حيث السكريات الموجودة فيه هي سكريات طبيعية لا تزيد الوزن، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية.

- وبسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم لمحاربة الفيروسات والعدوي، وعلاج نزلات البرد.

- يعد من المشروبات الغنية بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، لذا فهو يساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

- مدر للبول، ما يساعد في علاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى، وتحسين عمل وظائف الكلى.

- بسبب محتواه من الأيورفيدا، فإنه يساعد على تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف، ويساهم في علاج اليرقان الناجم عن ضعف الكبد.

- يساعد تناول كوبا من عصير القصب على مقاومة التعب والإجهاد اليومي، نظرا لأنه غني بالكربوهيدرات والبروتين والحديد والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تجعله مشروبات الطاقة المثالية.

- يمكن أن يساعد تناوله يوميا في تسريع التئام الجروح، وذلك بسبب السكروز الموجود به.

- كونه غني بخصائص تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وكما يحتوي أيضًا على خصائص قلوية ما يساهم في علاج الحموضة وحروق المعدة.

- يساهم تناوله يوميا في الحفاظ على مستويات سكر في الدم لدى مرضى السكري، لاحتوائه على الألياف الطبيعية.

- عصير قصب السكر غني بالمعادن التي تساعد على منع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

- يساعد على تطهير الجسم من السموم الضارة والعناصر الأخرى الغريبة، ومحاربة الأظافر المكسورة والهشة.

- نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، فتناوله يساهم في علاج الأنيميا وفقر الدم.