«تقى» أول مصورة في المنوفية تخرج عن المألوف بـ«الفوود ستايلست»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر التصوير هوايتها منذ الصغر، أحبت الكاميرا وأحبتها، تنوعت فيه بأشكال مختلفة، حتى قررت الاستقرار على تصوير المنتجات والأطعمة، لتكن تقى أشرف، ابنة محافظة المنوفية، صاحبة الـ25 عاما، التي تخرجت في كلية الآداب قسم الإعلام، أول من أشعل فتيل المجال للفتيات بالمحافظة، وأول مصورة فوتوغرافية داخل جامعتها.

تقى بدأت التصوير بكاميرا موبيل في إعدادي

«بدأت التصوير كهواية منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية، عن طريق هاتفي الشخصي، حتى وجدت في ذاتي حب التصوير، والقدرة على اختيار الكادرات الصحيحة»، بهذة العبارة بدأت تقى أشرف، سرد رحلتها مع التصوير، خلال حديثها لـ«الوطن» قائلة: «في الصف الثالث الإعدادي حصلت على أول كاميرا خاصة بي، وتوقف لعدة أعوام عن التصوير حتى اتفرغ للدراسة».

العديد من الدورات التدريبية حصلت عليها تقى، في مجالي التصوير والفوود ستايلنج، عقب تخرجها من الجامعة: «كنت دائما أحب التصوير وأجد به متعتي وشغفي الأكبر، وقررت خوض تجربة فوود ستايلنج، لما رأيت فيه إبداع أكثر من باقي فروع التصوير، حتى حصلت على دبلومة الإضاءات بامتياز في فوتوخانة، في القاهرة».

تقى تتحدى المجتمع بالنجاح: تحرش لفظي ومضايقات

كانت تقى، كغيرها من الفتيات اللاتي واجهن تحديات كبيرة من نظرة المجتمع لها، كونها الفتاة الوحيدة التي تقوم بهذة المهنة، في مجتمع مغلق، حتى واجهت العديد من الانتهاكات كونها أنثى: «عانيت من التحرش اللفظي، والمضايقات المهينة، كوني فتاة وأحمل كاميرا في الشوارع وسط الشباب».

صممت الشابة العشرينة على تحقيق حلمها وهدفها، دون الالتفات لتلك المضايقات، لتكن أول من أشعل فتيل التصوير للفتيات بمحافظة المنوفية: «تلقيت العديد من الترشيحات كأفضل مصورة ومعدة تقارير في المنصة الإعلامية (انسايدر مصر)، فضلا عن لقب أفضل مصورة في مشروع التخرج الجامعي».