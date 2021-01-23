هاجر «سينجل مازر» بدرجة مصممة أزياء: لقيت حظي في المجال عوضا عن الزواج «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كغيرها من الفتيات اللاتي حلمت بالفستان الأبيض وبشريك الأحلام والزوج المستقبلي الذي طالما رسمته في خيالها، حتى اصطدمت هاجر عز، ابنة محافظة الإسكندرية، صاحبة الـ26 عاما، التي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بواقع مرير عقب عامين من الزواج، ليكن الانفصال سيد الموقف، حتى قررت أن تضع خطواتها بمجال تصميم الأزياء، لتكن واحدة من أشهر المصممات في المجال.

عملت هاجر في مجال النيابة العامة، لأعوام، إلى أن قررت التخلي عن وظيفتها حتى تتفرغ لزوجها ولمنزلها، إلى أن كان الانفصال بعد عامين من الزواج.

وقالت هاجر لـ«الوطن»: «دون مقدمات أصبحت أم معيلة، سينجل مازر لطفلة عامين ونصف، أرعى شؤونها في ظل غياب الأب، أحاول تعويضها بشتى الطرق، لم استطع العودة لعملي السابق، حتى قررت أن أخوض مجال تصميم الأزياء».

هاجر تخطت الانفصال بالنجاح وتصميم الأزياء والفساتين

موهبة تصميم الأزياء لم تكن وليدة اللحظة عند هاجر؛ إذ بدأت معها منذ الصغر، ولكنها لم تكن تهتم بها وتنميها بالقدر الكافٍ، إلا أنها عادت تفتش داخل ذاتها حتى أقدمت على أخذ الدورات التدريبية الخاصة بالمجال: «بعد الانفصال أخدت كورسات وبقيت فاشون ديزاينر، وقررت التخصص في فساتين الأمهات والأطفال، كونهم من أكثر التصميمات التي تتطلب مجهود كبير على المستوى البدني والذهني، على الموضة».

هاجر تصمم الفساتين.. وابنتها الموديل

العديد من التصاميم الخاصة بالكابلز الأم وابنتها صممتها هاجر، إلى أن قررت التخصص في مجال تصميم فساتين السوارية للأطفال: «والدتي شجعتني على الخطوة دي، وبنتي حطيتها قدامي لأنها تستاهل أكون قدوة حسنة ليها، حتى جعلتها شريكة في نجاحي من خلال كونها الموديل الخاصة بالتصاميم، وحصلت على العديد من التكريمات أبرزها مجلة المرأة العربية».