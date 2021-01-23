ما حكم الدين في التعامل مع الزوج الخائن؟..«الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مأساة تقع فيها الزوجات عند اكتشافها خيانة الزوج بشكل مفاجىء بعد سنوات من زواجهما، تنتهي علاقتهما بأكتشافها الزوج الخائن واحيانا تصل الخيانة سنوات دون أن تكتشف.

وفي سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عن حكم الزوج الخائن لزوجته وطرق التعامل معه، بعد اكتشاف الزوجة أنه على علاقة بامرأة أخرى.

جاءت الإجابة على السؤال كالتالي: على الزوجة أن تدعي له بالهداية وتستره ولا تفضحه وتجعل ما سمعت أو رأت بينها وبين ربها، فهذه أفعال الزوجة الصالحة فلا تخرج سر زوجها.

وتابعت دار الإفتاء: «فلا شك أن الخيانة مذمومة ومحرمة شرعا ومكروهة عند الآخرين، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ.{الأنفال:58}».