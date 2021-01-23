موقف محرج لـ بسمة وهبة في جلسة علاج طبيعي: عينها طلعت من وشها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لموقف محرج خلال خضوعها لجلسة علاج طبيعي، حيث تعاني الإعلامية من حالة مرضية نادرة، تدفعها للخضوع لعلاج طبيعي للأحبال الصوتية.

ونشرت «وهبة» عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو لها في جلسة العلاج الطبيعي، حيث أظهر المقطع الطبيب وهو يضع يده في فمها.

وأظهر المقطع تعرض بسمة وهبة، لموقف محرج، حيث كانت تستخدم فلتر تصوير لتركيب عدسات ملونة ورموش طويلة لها، ومع تحرك الإعلامية أظهر المقطع عينيها تخرج من وجهها.

وعلقت الإعلامية على المقطع، قائلة: «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم، أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية، شد عضلي في الأحبال الصوتية والفك، إن شاء الله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجه فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، والبرنامج محتاج شدة شوية، والشدة على الله، ادعولي».

بسمة وهبة تحذر المتابعين من التنمر بها

وكانت الإعلامية، تعرضت للتنمر خلال الفترات الأخيرة من بعض المتابعين خلال تعليقاتهم على صورها التي ظهرت فيهما بمظهر طبيعي دون مكياج، وبسبب إطلالاتها، حيث شاركت من قبل مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 4 دقائق، تحذر المتابعين من التطاول عليها وانتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهةً الحديث لمن أساء لها.

وقالت بسمة خلال مقطع الفيديو «أي حد هيقل أدبه همسح بيه بلاط الأرض، أنا عندي 99% من الفانز بتوعي ناس محترمين، والأخ قليل الأدب اللي بعتلي النهاردة وعارف نفسه إن شاء الله يا ابني ما أتمنى لك اللي عندي عندك».

وتابعت: «أنا هقولك إن شاء الله اللي عندي يبقى عندك فتحس فتعرف فتتفهم، ياللي أهلك معرفوش يربوك، أي حد هيغلط فيا هغلط فيه، مش معنى إننا شخصيات عامة نسكت على الإهانة».