«اتجوزته علشان طبلي».. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور مع أبلة فاهيتا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضاف برنامج «أبلة فاهيتا» على قناة «أون إي»، الفنانة ريهام عبدالغفور، وزوجها شريف الشوبكي، في حلقة أمس الجمعة، وتحدثت «ريهام» خلال الحلقة عن مشوارها الفني وعلاقتها بزوجها، وأدلت بالعديد من التصريحات، يرصد «هُن» أبرزها.

اسم والدتها شمعة

تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن اسم والدتها «شمعة»، قائلة: «والدتي اسمها شمعة، وبيتقال عليها كده علشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، وهي اسمها الأصلي فاطمة».

والدتها رفضت زواجها في البداية

قالت ريهام عبدالغفور، خلال تصريحاتها، إنها تعرفت على زوجها في حفلة أثناء لعبه على الطبلة، وكان ذلك من أسباب رفض والدتها في البداية لزواجه بـ«ريهام»: «لما عرفت اني اتجوزت طبال لطمت».

زوجي حصل على كورس تصوير علشان نتصور كتير

قالت ريهام عبدالغفور: «زوجي مصري، بس والدته من ألمانيا، ومكنش له في التصوير، لكن بعد الجواز أخد كورس علشان نتصور كتير، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم».

اتجوزت جوزي علشان كان بيطبلي

وكان من أسباب ارتباط ريهام عبدالغفور، بزوجها، وفقا لما ذكرت خلال الحلقة: «اتجوزت جوزي عشان كان بيطبلى في الأول، وخلاص بقى خليته يبطلها، علشان لما بيطبل البنات بتتجمع حواليه».

كنت برقص باليه وأخويا بيعاكس المدربة

وذكرت ريهام عبدالغفور، خلال الحلقة: «كنت برقص باليه ومكملتش علشان أخويا كان مصاحب المدربة بتاعتي».

والدي عمره ما كلم حد علشان أمثل

وقالت ريهام عبدالغفور، إن والدها رفض التدخل عند قرارها بخوض تجربة التمثيل.

وظهر الفنانة ريهام عبدالغفور، برفقة زوجها رجل الأعمال شريف الشوبكي، للمرة الأولى، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها «لايف من الدوبلكس».

ونشرت «ريهام» صورًا من الحلقة عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: «لأول مره جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور.. لا وكمان يبقي قدام الكاميرا.. استنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا».