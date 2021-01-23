منة فضالي بالأحمر في أحدث جلسة تصوير .. «الملكة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وارتدت «منة» بلوزة تميزت بنقوش الورد الأحمر، وبنطلون أسود بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عال، كما اختارت وضع المكياج الذي أبرز ملامحها، مع قصة شعر مختلفة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: «لوك عظيم.. يا منمون حلو أوي.. يسعد صباحك دايمًا.. الملكة».

مواصفات فتى أحلام منة فضالي

وكانت الفنانة منة فضالي كشفت عن مواصفات فتى أحلامها في برنامج «صدى الملاعب» مع مصطفى الآغا المذاع على قناة «MBC».

وعلنت «منة» عن ندمها في اختيار الفن عن تكوين حياة أسرية: «كنت متسرعة والأسرة أهم من الفن .. ممكن أخلف في سن صغير أحسن ما أخلف في سن كبير، لو رجع بيا الزمن كنت هوافق على الزواج وأسيب الشغل».

انتقلت «منة» بعد ذلك في الحديث عن مواصفات فتى أحلامها، فجاءت صفاته «يكون مجنون ومطرقع.. عشان ساعات بكون عاوزة أسافر دلوقتي أو أخرج دلوقتي .. أو ممكن أكل كشري 3 الفجر.. ويكون كريم عشان أنا مبذرة».

وتابعت منة فضالي عن مواصفات فتى أحلامها: «مش شرط يكون غني .. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما».

وأما عن تجاربها السابقة، التي وصفتها «منة» بالخاطئة: «أنا حظي وحش أو بختار غلط.. أصل أنا رومانسية وحبيبة أوي وعشان كدا بروح في داهية».

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي تنشغل حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد «سكن البنات»، وكانت آخر أعمالها أيضًا هو مشاركتها في بطولة فيلم «زنزانة 7»، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.