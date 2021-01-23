جيجي حديد تختار اسما فرعونيا لمولودتها الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى كشفت جيجي حديد، عارضة الأزياء الشهيرة، عن الاسم الذي اختارته لمولودتها الأولى من المغني زين مالك، بعد إنجابها بـ4 أشهر.

وعدلت «جيجي» السيرة الذاتية الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كاتبة: «والدة خاي»، وهو الاسم ذات الأصول الفرعونية، تعني المختارة أو المتوجة.

وكانت جيجي حديد وضعت ابنتها الأولى في شهر سبتمبر من العام الماضي، إذ كشفت عن ذلك عبر حسابها على «تويتر»، واطمأنت جمهورها عن صحتها وصحة مولودتها، دون أن تكشف عن صورة توضح ملامحها.

جلسة تصوير جيجي حديد

وكانت عارضة الأزياء جيجي حديد، خضعت لجلسة تصوير خلال فترة الحمل، وتحديدًا كانت وقتها في الأسبوع الـ33، وظهرت بملابس جريئة شفافة كليا، ما جعلها تتصدر محركات البحث.

ظهرت جيجي حديد مرتدية فستان شفاف من اللون الأخضر الزيتي، وفي صور أخرى ارتدت بنطلون جينز مفتوح، وعليه كروب توب أبيض، ووضعت المكياج الملائم.

ونشرت جيجي حديد الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما نشرت فيديوهات من كواليس التحضير لجلسة التصوير.

وانتشرت صور جيجي حديد على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت ضمن التعليقات: «مش عارفة إحساس بنتها ايه لما تتولد وتلاقي أن أمها چيچي حديد، أبوها زين مالك، خالتها بيلا حديد، جدها محمد حديد، خالها أنور حديد وصاحبته دوا ليبا، صحاب أمها تايلور سويفت وكيندال جينير وهالزي، صاحب خالتها القديم كان ذا ويكند، صحاب أبوها كل وان دايركشن وأصولها فلسطينية هولندية بريطانية أمريكية باكستانية».

ويذكر أن جيجي حديد لها أصول عربية، إذ أن والدها هو رجل الأعمال الفسلطيني الشهير محمد حديد، وزين مالك فهو باكستاني الأصل.